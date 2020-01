Resumo das Novelas

SEXTA-FEIRA, 31

Malhação

Rui descobre que Lara subornou Isaura e agradece a Leila. Rita comenta com Meg sobre o envolvimento de Rui e Leila. Raíssa gosta de saber que Nanda voltará a se envolver com a música. Diana não gosta do repertório de Nanda para o show. Rita anuncia que não usará o mesmo advogado de Rui, que afirma que ela perderá Nina para sempre. Fafi questiona Andressa sobre Henrique. Guga desconfia de Leila, e comenta com Rita. Raíssa apoia Nanda, e repreende a pressão de Marquinho sobre a amiga. Max perde uma grande quantia de dinheiro, e o corretor o aconselha a interromper seus investimentos de risco. Daniel afirma a Milena que Mariliz irá adorar conhecê-la. Lara cobra de Leila informações sobre Rui. Mariliz descobre que Milena é surda. Rita confronta Leila sobre Rui. Lígia se recusa a compartilhar a guarda de Nina com Rita.

Éramos Seis

Carlos desabafa com Lola sobre sua briga com Inês. Olga e Zeca visitam Lola e Clotilde. Emília sente ciúmes da relação entre Justina e Candoca. Isabel pede que Felício adie sua conversa com Lola. Alfredo descobre sobre o relacionamento de Isabel e Felício. Shirley comenta com Durvalina sobre a proximidade entre Afonso e Lola. Carlos pede a Felício que se afaste de Isabel. Julinho descobre que Assad tem dívidas de jogo. Durvalina pressiona Clotilde a revelar sobre sua gravidez para Almeida. Alfredo e Lúcio se preparam para um importante comício político. Carlos e Inês fazem as pazes. Clotilde procura por Almeida, e Natália a questiona.

Salve-Se Quem Puder

Luna desperta e tenta segurar Téo, mas ele se desprende da árvore e é levado pela correnteza. O furacão e a tempestade terminam. Alexia e Kyra são levadas para o Consulado Brasileiro. Luna caminha pela cidade destruída, com a corrente de Téo em suas mãos. Rafael tranquiliza Agnes. Marieta percebe que Renatinha torce para Kyra não aparecer. Renzo garante a Dominique que as testemunhas morreram durante o furacão. Alexia e Kyra ficam aliviadas ao verem que Luna se salvou.

Juan avisa a Luna que Mário foi atingido pelo furacão e está no hospital. Micaela e Úrsula decidem ir para o México. Dominique avisa a Renzo que quer garantias sobre a eliminação das três testemunhas. Alexia, Kyra e Luna entram no programa de proteção à testemunhas. A consulesa Adriana avisa que as três receberão novas identidades e serão levadas para um lugar seguro. Juan se despede de Luna. Rafael promete a Agnes que encontrará Kyra. Alexia, Kyra e Luna voltam para o Brasil com novos visuais e identidades.

Amor de Mãe

Raul se desespera e socorre Vinícius. Álvaro descobre que Vinícius foi atingido. Lídia sofre com o estado de Vinícius. Lucas conta para Álvaro que Vitória sabia que Vinícius fazia parte do grupo de ativistas, e que a advogada informou Raul. Amanda e Guará falam com Davi sobre a situação de Guaporim. Vinícius pede que Raul se afaste de Álvaro e da PWA. Ryan contrata Osana para trabalhar na casa de Lurdes, que se incomoda. Thelma insinua que Danilo e Camila podem se separar, e Lurdes confronta a amiga. Matias fica com Tracy. Leila estranha o comportamento de Penha. Davi decide ficar em Guaporim e iniciar um protesto, e Vitória se revolta. Miriam vê Penha com Belizário. Jane questiona Thelma sobre a origem de Danilo.

RECORD

Escrava Isaura

Raimundo avisa a Martinho que Leôncio suspeita onde esteja Isaura. Leôncio manda chamar as mais belas moças do bordel para sua festa. Moleca sente ciúmes de Rosa. Belchior suga o veneno da perna de Rosa. Isaura conversa com seu pai sobre o fato dela não dizer quem ela realmente é. Geraldo conta a Branca onde mora Isaura. Cel. Sebastião pede a Belchior que chame o Dr. Paulo para examinar Rosa. Helena arrepende-se do beijo dado em Diogo e diz que Gabriel ainda a ama. Gabriel não se conforma com o fato dele ser irmão de Helena. Álvaro vai se encontrar com Isaura.

Caminhos do Coração

Eric avisa para a chefia que não foi possível matar Helga. Ele recebe outra ordem: voltar para a ilha e acabar com Maria. Ernesto e Esmeralda brindam e se despedem dos convidados. Eles vão para o trailer de Esmeralda e passam a noite juntos. Taveira e Dino observam o casal, ao lado da cama, e mostram os dentes. Simone, Mauro e Célia ficam perplexos e não sabem o que fazer com Paola, que volta ao normal e se desespera. Lúpi avisa que eles precisam encontrar o ancoradouro secreto e Iara diz saber onde ele fica, mas avisa que pode ser perigoso. Maria diz que topa se arriscar para tentar sair da ilha e Lúpi avisa que mais alguém está próximo. Lúpi se transforma em Lobo e todos ficam com medo. Lucas pergunta se Cassandra é a mandante dos crimes e ela lhe dá um tapa na cara. Cassandra fica muito nervosa e grita para Lucas ir embora. Ernesto leva um susto ao ver Taveira e Dino dentro do trailer e Esmeralda grita por socorro.

Ernesto pega sua arma embaixo do travesseiro e aponta para Taveira, que tenta mordê-lo. Taveira e Dino ameaçam pegar Esmeralda e Ernesto atira na direção de Dino, que se joga no chão. Taveira saca a arma e atira em Ernesto, que é atingido nas costas. Ernesto desmaia e Esmeralda pega a arma e aponta para Dino. Ela atira em Dino e ele leva um tiro no ombro. Taveira e Dino ouvem a sirene da polícia e fogem. Esmeralda fica desesperada ao olhar para Ernesto baleado. Rodrigo agarra Amália no hall da Progênese. Lúcia avisa que Zé Doido irá pessoalmente na mansão e Danilo fica nervoso. Toni e Cléo entram correndo no depósito e reencontram todo mundo. Toni apresenta Cléo para Maria e Cléo avisa que irá ajudar Maria a descobrir o mandante dos crimes. Toni diz que agora Cléo também faz parte da Liga do Bem e Ísis e Demétrio também se juntam à Liga. Paola pergunta se Simone ainda vai querer que ela more com ela, mesmo sabendo que ela pode virar cobra.

O Rico e Lázaro

Amitis, Evil e Daniel se surpreendem ao verem o rei sair da floresta como uma pessoa normal, sem aparência de animal. Joana, sete anos mais velha, conversa com Dana sobre o relacionamento de Zac e Malca. Em Meroé, o príncipe Aksumai está prestes a morrer e deixa toda a herança para Asher. Nebuzaradã e Sammu-Ramat brincam com o filho Labash-Marduk. Malca lamenta a perda de mais uma gravidez. Hambi, filho de Shamir e Samira, e Hampa, filho de Talita e Tamir, fazem bagunça pela casa. Zac lamenta mais uma gravidez perdida de Malca. Ravina diz que Fassur está livre da condição de servo. Elga cobra o casamento. Casado com Darice, Zabaia reclama da nova esposa. Matias continua jogando. Nabucodonosor é apresentado aos netos.

Daniel diz que o rei fará um pronunciamento. Gadise conversa com Ebede-Meleque e reclama das atitudes de Matias. Nebuzaradã e Beroso comentam sobre a volta do rei. Joaquim pede para Edissa seguir a vida. Nabucodonosor avisa que não foram os deuses babilônicos que lhe trouxeram de volta ao palácio. Labash-Marduk pede para Hurzabum lhe ensinar a tocar. Nabucodonosor surpreende a todos ao reconhecer o Deus dos hebreus como o único Deus. Fassur tenta enrolar Elga, mas ela avisa que eles devem se casar logo. Daniel e Lia comemoram o pronunciamento do rei. Asher acompanha o cortejo fúnebre do príncipe Aksumai. Sammu e Nebuzaradã reclamam do comportamento do rei. Amitis repara mudança no comportamento de Nabucodonosor.

Nitócris pede para falar a sós com o rei. Hurzabum enfrenta Sammu-Ramat. Levi, um novo pretendente de Dana, leva flores para ela. Absalom tenta dar um jeito de ficar a sós com o novo pretendente de Dana. Zac trata Malca com frieza. Nitócris não admite o posicionamento do rei em relação ao Deus dos hebreus. Ela fica furiosa e Nabuco mantém a calma. Shamiran mostra ter fé em Deus. Aspenaz avisa que Lia está dando a luz. Joana pede para falar com Malca. Ebede tenta impedir que Matias continue apostando no jogo. Joana entra no quarto de Malca e se apavora ao vê-la com os pulsos cortados. Edissa tenta apoiar Lia durante o trabalho de parto. Tenso, Daniel fica na expectativa.

Amor Sem Igual

Olympia avisa que Antônio Júnior não está no clube e permite que Oxente procure pelo local. Miguel e José Antônio chegam ao Mademoiselle Olympia e pedem para Poderosa esperar do lado de fora. Ela se assusta ao ver Bernardo chegando com Ioná. Oxente não acha o filho na casa noturna. Miguel entra no clube com José Antônio. Bernardo entra com Ioná e encontra Miguel. Maria Antônia (@mariantoniacord) se preocupa com a ida de Miguel ao clube. Bernardo discute com Miguel. Oxente e os filhos também se metem na briga. Olympia controla os ânimos de todos. Poderosa confirma que vai trabalhar no Mademoiselle. Olympia impede que Ioná faça show particular para Bernardo. Oxente consegue falar com o filho, mas Antônio Júnior diz que não quer voltar. O rapaz desabafa com Donatella. Fernanda procura o irmão e fala que já sabe sobre Donatella. Norma diz que Geovani é um homem especial. Tobias desabafa com a irmã e fala sobre seu sentimento por Donatella. Ramiro conversa com o motorista Xavier sobre os exames que os alunos da escolinha farão. Carmem dispensa Bento. Yara se declara para o marido Ernani. Dona Sonia pensa no treinador. Duplex pergunta para Caio se ele acha que a mãe casaria novamente. Miguel reclama da atitude de Poderosa em querer trabalhar na casa noturna. Pedro e José falam sobre o irmão Antônio Júnior. Zenaide diz a verdade para Oxente e conta que foi ela quem expulsou o rapaz de casa.

SBT

As Aventuras de Poliana

Raquel agradece Claudia por ter recebido sua mãe tão bem. Waldisney chega na casa de Nancy e encontra Vini, que incomodado, inventa uma desculpa para ir embora. Ester pega o colar que Pendleton deu para Poliana sem sua permissão. Marcelo encontra Pendleton no colégio e o confronta. Fernanda e Afonso se aproximam cada vez mais. Pendleton chama Poliana de “filha” pela primeira vez e a menina estranha. Iure vai se encontrar novamente com seu amigo, deixando Sophie cada vez mais desconfiada. Os membros do grêmio apresentam aos alunos os novos projetos da Escola dos Sonhos. Nadine pede a Roger uma porcentagem dos lucros da O11O. Filipa pede a ajuda de Ester para descobrir de quem Eric gosta. Luisa vai até sua antiga mansão.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

