Quais são os melhores jogos de cassino ao vivo para iniciantes?

Crédito: Canva

Se você procura um jogo de cassino online simples, que não exige nenhuma habilidade, mas que seja bem divertido e emocionante, nós recomendamos que você dê uma olhadinha nos três jogos abaixo que separamos para você!

Sweet Bonanza CandyLand

O jogo Sweet Bonanza CandyLand é um divertido e colorido jogo de cassino super recomendado para iniciantes! Esse jogo é uma combinação das clássicas roda da fortuna e da versão caça-níquel do Sweet Bonanza.

Para jogar você deve escolher em qual das seis posições disponíveis você acha que a roleta irá parar, você pode habilitar o recurso Sugar Bomb Booster no canto da tela por um custo adicional de 25% do valor da aposta, esse recurso irá dobrar o multiplicador gerado quando a roda para em Sugar Bomb.

O apresentador(a) do jogo é responsável por girar a roleta que determinará o resultado do jogo e, por ser um jogo ao vivo, há sempre uma interação em inglês dos apresentadores com os jogadores que mandam mensagens através do chat, tornando a experiência de jogo muito mais divertida!

Roleta Betsson

Se você prefere escolher um jogo de apostas em português brasileiro, nós recomendamos a novidade da Betsson casino com a Pragmatic Play, o jogo Roleta Betsson! Esse jogo não exige nenhuma habilidade, basicamente você só precisa tentar adivinhar em qual número da roleta a bola irá parar após terminar de girar.

Você tem a opção de apostar de diversas formas diferentes, sendo as apostas mais comuns: apostar na cor do número, se ele será ímpar ou par, ou então na faixa de números que você acha que a bola irá parar, de 1-18 ou 19-36. Na parte inferior da tela, você tem as opções de fichas que você pode apostar, indo de 0.5 a 5K.

O apresentador(a) do jogo interage com os jogadores que vão mandando mensagens no chat online, trazendo aquela sensação de estar em um cassino de verdade! E o fato da pessoa falar português deixa tudo mais interessante.

Dragon Tiger

O jogo Dragon Tiger possui regras bem simples, o que permite que qualquer pessoa aprenda as regras em poucos minutos. Basicamente, o jogo consiste na comparação de duas cartas, onde uma representa o Dragão e a outra representa o Tigre, e para ganhar você precisa ter a sorte de escolher a mão com carta de valor maior.

O jogo trabalha com 8 baralhos e o valor das cartas segue a seguinte sequência: A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K. O jogador pode fazer apostas no Tigre, Dragão, empate e empate com o mesmo naipe. O pagamento para o Dragão/Tigre é sempre 1:1. Uma aposta empatada paga 11:1, e uma aposta empatada com o mesmo naipe paga 50:1.

Apesar de simples, jogar Dragon Tiger, ou também conhecido como Dragão Tigre, é super divertido, e isso explica o motivo do sucesso desse cassino ao vivo!

