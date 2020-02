Projeto Social Uirapuru Mirim 2020 abre vagas em São Carlos

Crédito: Divulgação

A A.I.A. Déias do Brasil e a São Carlos Ambiental abriram inscrições para o Projeto Social e de arte-educação Uirapuru Mirim, que procura proporcionar descobertas e aprendizado para as crianças de São Carlos.

O projeto traz novidades e muitas atividades gratuitas, como teatro, música, dança, literatura, artes plásticas, artesanato e muita magia para transformar o dia a dia das crianças, através da lenda do Pássaro Uirapuru, um personagem do folclore indígena.

A ideia do projeto é construir a história pouco a pouco e com isso, fazem com que as crianças se desenvolvam e revelem habilidades escondidas. Serão encontros divertidos, recheados de muitas surpresas e alegria

Os encontros acontecem todas as terças-feiras, no salão de eventos da Igreja Santa Isabel das 14h às 17h e podem participar crianças de 6 a 12 anos. Os interessados podem levar seus filhos, sobrinhos, netos para participar do projeto. As vagas são limitadas, gratuitas e a oportunidade é única.

Para conhecer o projeto, basta fazer a inscrição que será terça-feira, 18, das 12h às 17h, no salão da paróquia de Santa Isabel (rua Padre Joaquim Cipriano de Camargo, 67 – Vila Isabel).

