Projeto Guri abre novo período de matrículas e oferece mais de 600 vagas na região de São Carlos

O Projeto Guri – maior programa sociocultural brasileiro, mantido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo – está com 693 vagas abertas para cursos gratuitos de instrumentos musicais, canto coral e iniciação musical na região de São Carlos. As inscrições, para crianças e adolescentes, de 6 a 18 anos incompletos, serão realizadas de 27 de janeiro a 28 de fevereiro, conforme os dias e horários de atendimento de cada polo, e por ordem de chegada.

Para realizar a matrícula, os interessados devem comparecer diretamente ao polo em que desejam estudar, acompanhados pelos responsáveis, portando os seguintes documentos: certidão de nascimento ou RG (original e cópia); comprovante de matrícula escolar e/ou declaração de frequência escolar; RG do responsável (original e cópia) e comprovante de endereço para consulta.

Não é preciso ter conhecimento prévio de música, nem possuir instrumentos ou realizar testes seletivos. Para mais informações, acesse www.projetoguri.org.br/matriculas.

Confira a lista completa dos polos com vagas abertas na região:

Polo Araraquara

Vagas: 27

O polo oferece os cursos: clarinete, contrabaixo, coral juvenil, eufônio, flauta transversal, percussão, saxofone, trombone, trompete, viola, violino e violoncelo

As vagas disponíveis estão distribuídas nos cursos: coral juvenil, eufônio, flauta transversal, percussão, viola, violino e violoncelo

Telefone: (16) 3336-8047

Funcionamento do polo: quartas e sextas-feiras, das 13h30 às 17h30

Endereço do polo: Rua Andrelino Alves Pinto, 170, Jardim Floridiana - Araraquara/SP

Polo Boa Esperança do Sul

Vagas: 32

O polo oferece os cursos: coral juvenil, iniciação musical, percussão e violão

As vagas disponíveis estão distribuídas nos cursos: coral juvenil, iniciação musical, percussão e violão

Telefone: (16) 3346-1116

Funcionamento do polo: segundas e quartas-feiras, das 13h30 às 17h30

Endereço do polo: Rua Mário Ybarra de Almeida, 227, Centro – Boa Esperança do Sul/SP

Polo Caconde

Vagas: 41

O polo oferece os cursos: coral juvenil, iniciação musical, percussão e violão

As vagas disponíveis estão distribuídas nos cursos: iniciação musical, percussão e violão

Telefone: (16) 3662-2395

Funcionamento do polo: terças e quintas-feiras, das 8h às 11h e das 13h30 às 17h30

Endereço do polo: Rua Celso Soares Barbosa, 10, Redentor – Caconde/SP

Polo Cordeirópolis

Vagas: 61

O polo oferece os cursos: clarinete, contrabaixo, coral juvenil, eufônio, flauta transversal, iniciação musical, percussão, saxofone, trombone, trompete, viola, violino e violoncelo

As vagas disponíveis estão distribuídas nos cursos: clarinete, contrabaixo, coral juvenil, iniciação musical, percussão, saxofone, viola, violino e violoncelo

Telefone: (19) 3546-1911

Funcionamento do polo: segundas e quartas-feiras, das 13h30 às 17h30

Endereço do polo: Avenida Wilson Diorio, s/n°, Centro – Cordeirópolis/SP

Polo Dois Córregos

Vagas: 54

O polo oferece os cursos: clarinete, contrabaixo, coral juvenil, eufônio, flauta transversal, iniciação musical, percussão, saxofone, trombone, trompete, viola, violão, violino e violoncelo

As vagas disponíveis estão distribuídas nos cursos: clarinete, contrabaixo, coral juvenil, eufônio, iniciação musical, percussão, saxofone, trombone, viola, violão, violino e violoncelo

Telefone: (14) 3652-3334

Funcionamento do polo: terças e quintas-feiras, das 8h às 11 e das 13h30 às 17h30

Endereço do polo: Avenida Helcy Bueno Faulin, 550, Jardim Marina – Dois Córregos/SP

Polo Ibitinga

Vagas: 12

O polo oferece os cursos: cavaco, coral juvenil, iniciação musical, percussão, viola caipira e violão

As vagas disponíveis estão distribuídas nos cursos: coral juvenil e viola caipira

Telefone: (16) 3352-9130

Funcionamento do polo: terças e quintas-feiras, das 8h às 11h e das 13h30 às 17h30

Endereço do polo: Rua Roque Raineri, 81, Jardim Centenário – Ibitinga/SP

Polo Nova Europa

Vagas: 16

O polo oferece os cursos: cavaco, percussão e violão

As vagas disponíveis estão distribuídas nos cursos: cavaco, percussão e violão

Telefone: (16) 3416-3759

Funcionamento do polo: quartas e sextas-feiras, das 13h30 às 17h30

Endereço do polo: Rua Prudente de Moraes, 445, Centro – Nova Europa/SP

Polo Pederneiras

Vagas: 43

O polo oferece os cursos: coral juvenil, iniciação musical, percussão e violão

As vagas disponíveis estão distribuídas nos cursos: coral juvenil, iniciação musical, percussão e violão

Telefone: (14) 3284-4959

Funcionamento do polo: terças e quintas-feiras, das 8h às 11h e das 13h30 às 17h30

Endereço do polo: Rua Belmiro Pereira, 710, Centro – Pederneiras/SP

Polo Porto Ferreira

Vagas: 10

O polo oferece os cursos: coral juvenil, percussão, viola caipira e violão

As vagas disponíveis estão distribuídas nos cursos: coral juvenil e violão

Telefone: (16) 3416-3759

Funcionamento do polo: segundas e quartas-feiras, das 13h30 às 17h30

Endereço do polo: Rua Padre Nestor C. Maranhão, 40, Jardim Aeroporto – Porto Ferreira/SP

Polo Regional Jaú

Vagas: 49

O polo oferece os cursos: baixo elétrico, bateria, clarinete, contrabaixo, coral infantil, coral juvenil, flauta transversal, guitarra elétrica, iniciação musical, percussão, saxofone, teclado/piano, trombone, trompete, tuba, viola, violão, violino e violoncelo

As vagas disponíveis estão distribuídas nos cursos: bateria, clarinete, contrabaixo, coral infantil, coral juvenil, iniciação musical, trombone, trompete, tuba, viola, violão e violino

Telefone: (16) 3602-4780

Funcionamento do polo: de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h30 às 17h30

Endereço do polo: Rua Tenente Lopes, 350, Centro – Jaú/SP

Polo Regional São Carlos

Vagas: 37

O polo oferece os cursos: baixo elétrico, bateria, cavaco, clarinete, contrabaixo, coral juvenil, flauta transversal, guitarra elétrica, iniciação musical, percussão, saxofone, teclado/piano, trombone, trompete, viola, violão, violino e violoncelo

As vagas disponíveis estão distribuídas nos cursos: baixo elétrico, contrabaixo, coral juvenil, iniciação musical, saxofone, trombone, trompete e violoncelo

Telefone: (16) 3413-6847

Funcionamento do polo: segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h30 às 18h

Endereço do polo: Rua Episcopal, 1611, Centro – São Carlos/SP

Polo Rincão

Vagas: 23

O polo oferece os cursos: iniciação musical, percussão, teclado/piano e violão

As vagas disponíveis estão distribuídas nos cursos: iniciação musical, percussão teclado/piano e violão

Telefone: (16) 3395-2016

Funcionamento do polo: terças e quintas-feiras, das 13h30 às 17h30

Endereço do polo: Avenida João Batista Corse, 193, Centro – Rincão/SP

Polo Rio Claro

Vagas: 40

O polo oferece os cursos: clarinete, contrabaixo, coral juvenil, eufônio, flauta transversal, iniciação musical, percussão, saxofone, trombone, trompete, tuba, viola, violino e violoncelo

As vagas disponíveis estão distribuídas nos cursos: clarinete, contrabaixo, eufônio, flauta transversal, iniciação musical, percussão, saxofone, trombone, trompete, tuba, viola, violino e violoncelo

Telefone: (19) 3524-8826

Funcionamento do polo: terças e quintas-feiras, das 13h30 às 17h30

Endereço do polo: Rua Sete, 1193, Centro – Rio Claro/SP

Polo Santa Gertrudes

Vagas: 12

O polo oferece os cursos: contrabaixo, coral juvenil, iniciação musical, viola, violão, violino e violoncelo

As vagas disponíveis estão distribuídas nos cursos: iniciação musical, viola e violino

Telefone: (19) 3545-1274

Funcionamento do polo: terças e quintas-feiras, das 13h30 às 17h30

Endereço do polo: Avenida Padre Querino Volani, 17, Centro – Santa Gertrudes/SP

Polo Santa Maria da Serra

Vagas: 42

O polo oferece os cursos: percussão e violão

As vagas disponíveis estão distribuídas nos cursos: percussão e violão

Telefone: (19) 3487-2075

Funcionamento do polo: terças e quintas-feiras, das 8h às 11h e das 13h30 às 17h30

Endereço do polo: Rua Capitão Afonso, 550, Centro – Santa Maria da Serra/SP

Polo São José do Rio Pardo

Vagas: 21

O polo oferece os cursos: clarinete, contrabaixo, coral juvenil, eufônio, flauta transversal, iniciação musical, percussão, saxofone, trombone, trompete, viola, violão, violino e violoncelo

As vagas disponíveis estão distribuídas nos cursos: contrabaixo, iniciação musical, percussão, viola, violão, violino e violoncelo

Telefone: (19) 3682-8396

Funcionamento do polo: quartas e sextas-feiras, das 13h30 às 17h30

Endereço do polo: Avenida Maria Aparecida Salgado Bragheta, s/n°, Centro – São José do Rio Pardo/SP

Polo Tambaú

Vagas: 12

O polo oferece os cursos: percussão, teclado/piano e violão

As vagas disponíveis estão distribuídas nos cursos: percussão e violão

Telefone: (19) 3673-2503

Funcionamento do polo: segundas e quartas-feiras, das 13h30 às 17h30

Endereço do polo: Rua Amazonas, S/N, Santa Terezinha – Tambaú/SP

Polo Tapiratiba

Vagas: 42

O polo oferece os cursos: clarinete, contrabaixo, coral juvenil, eufônio, flauta transversal, percussão, saxofone, trombone, trompa, trompete, viola, violão, violino e violoncelo

As vagas disponíveis estão distribuídas nos cursos: clarinete, contrabaixo, coral juvenil, eufônio, flauta transversal, trombone, trompa, viola, violino e violoncelo

Telefone: (19) 3657-2289

Funcionamento do polo: quartas e sextas-feiras, das 13h30 às 17h30

Endereço do polo: Praça Batista Ximenes, s/n°, Jardim Urbano Brocchi I – Tapiratiba/SP

Polo Vargem Grande do Sul

Vagas: 85

O polo oferece os cursos: clarinete, contrabaixo, coral juvenil, eufônio, flauta transversal, iniciação musical, percussão, saxofone, trombone, trompete, tuba, viola, viola caipira, violão, violino e violoncelo

As vagas disponíveis estão distribuídas nos cursos: clarinete, contrabaixo, coral juvenil, eufônio, flauta transversal, iniciação musical, saxofone, trombone, trompete, viola, viola caipira, violão, violino e violoncelo

Telefone: (19) 3641-5441

Funcionamento do polo: terça a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h30 às 17h30

Endereço do polo: Rua Prudente de Moraes, 685, Centro – Vargem Grande do Sul/SP

