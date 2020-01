Produções audiovisuais da UFSCar podem ser exibidas em rede nacional

Crédito: Divulgação

As produções audiovisuais dos estudantes da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) podem ser difundidas nacionalmente. A UFSCar assinou um termo de cooperação com a TV Cultura que permite a exibição das produções acadêmicas no programa Campus em Ação. O acordo já está valendo e a primeira produção audiovisual da Universidade exibida pelo programa foi o curta-metragem "Caburé Jazz Club", produzido pelos estudantes do curso de Imagem e Som.

Voltado para o público jovem, o programa Campus em Ação exibe produções audiovisuais assinadas por estudantes de graduação e pós-graduação de faculdades brasileiras. "A parceria permite que os nossos estudantes tenham seus trabalhos acadêmicos exibidos em nível nacional. Isso colabora com a UFSCar no cumprimento do seu papel de levar conhecimento, tecnologia e cultura da Universidade para toda a comunidade", contou a Reitora da Universidade Federal de São Carlos, Wanda Hoffmann.

A proposta do programa é centrada em estimular estudantes e professores a utilizarem a televisão como um método de comunicação e difusão de conhecimento. "É uma oportunidade muito interessante para os alunos. Os conhecimentos produzidos por eles podem ser exibidos num programa com abrangência nacional", afirmou o Pró-Reitor de Extensão, Roberto Ferrari Júnior.

Um dos pré-requisitos para a inscrição é que o vídeo tenha alta definição. Além disso, a produção tem que ter no máximo 24 minutos de duração. "Quem faz a seleção é a própria TV Cultura. Podemos impactar a sociedade com nossos valores, tecnologias e conhecimentos a partir do material audiovisual produzido aqui", explicou o Pró-Reitor de Extensão.

CABURÉ JAZZ CLUB

O projeto nasceu em 2017, do encontro de músicos e dançarinos que resolveram juntar música e dança. O jazz foi escolhido para integrar as duas expressões. O documentário foi gravado com o objetivo de registrar o que estava sendo feito dentro da Universidade.

Para a Professora e idealizadora do Caburé Jazz Club, Natália Burigó Severino, do Departamento de Artes e Comunicação, a exibição da produção no programa mostrou como a Universidade está de portas abertas para a comunidade: "É importante que a comunidade saiba das ações promovidas dentro da Universidade e, melhor ainda, que pode participar delas. Quando mostramos o nosso trabalho sinto que a comunidade se aproxima mais e entende o papel da Instituição", disse a Professora.

Exibir os trabalhos em rede nacional cria possibilidade para os estudantes, segundo a Coordenadora do Curso de Licenciatura em Música, Thais dos Guimarães Alvim Nunes. "Nós produzimos muitas coisas dentro do curso de Música, mas na maioria das vezes isso fica dentro da Universidade. Veicular estes trabalhos em rede nacional abre muitas possibilidades para a Universidade e para os nossos estudantes".

O recém-formado em Música, Bruno Ferreira Dias, participou do clipe e destaca a exibição como um importante item do currículo: "A divulgação em nível nacional do nosso trabalho dá um up no currículo. Não é qualquer um que tem essa oportunidade", contou o músico.

As produções devem ser enviadas diretamente para a TV Cultura. Outras informações podem ser obtidas no próprio site da TV Cultura, no programa "Campus em Ação".

