Prefeitura de São Carlos divulga programação do Carnaval 2020

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Esportes e Cultura, preparou vários eventos com artista locais para que a população possa comemorar o Carnaval 2020 com segurança e muita folia.

A programação atende todas as faixas etárias com marchinhas de carnaval ao carnafunk. As apresentações serão realizadas em várias regiões da cidade como Praça XV (Praça Doutor Christiano Altenfelder Silva), Ginásio Milton Olaio Filho, Fundação Educacional São Carlos (FESC), Praça Ronald Golias no Antenor Garcia e nos distritos de Água Vermelha e Santa Eudóxia.A festa do momo começa dia 22 e vai até 25 de fevereiro.

Segundo o secretário de Esportes e Cultura, Edson Ferraz, a novidade esse ano é a programação para a juventude. “Vamos oferecer uma festa de carnaval para os jovens de São Carlos que sempre reivindicaram uma programação específica para eles. A festa será na parte externa do Ginásio Milton Olaio Filho, na área de estacionamento, com a apresentação de quatro bandas de pagode e 8 DJs. Vai ser um Carnaval com muita diversão, segurança, mas dentro do nosso objetivo que é valorizar os artistas da cidade”, explica Ferraz.

“Na verdade vamos começar neste domingo com o pré-carnaval na Praça Brasil, um evento que estamos apoiando e que será na Praça Brasil, na Vila Nery, das 14h às 18h, com apresentação do Bloco da Vila com muita marchinha de carnaval e brinquedos para a criançada. Já os eventos nos dias de carnaval foram programados e serão coordenados pela Prefeitura de São Carlos”, comenta Carlos Alberto Caromano.

Confira a programação completa do Carnaval 2020:

PRAÇA XV DE NOVEMBRO:

Dia 22/02 (sábado)

18h às 21h - Banda Doce Veneno

21h às 23h - Banda Sapeca Yayá - com Regina Dias

Dia 23/02 (domingo)

16h às 20h - Grupo SamBanda Show

20h30 às 23h - Banda Vinil 78

Dia 24/02 (segunda-feira)

18h às 21h - Banda Doce Veneno

21h às 23h - Banda Maria vai com os Outros - Diego Lima

Dia 25/02 (terça-feira)

16h às 20h - Marchinhas de Carnaval

FESC (VILA NERY)

Dia 22/02 (sábado)

16h às 18h– Show com Regina Dias

18h às 20h - Banda Babilônia

Dia 24/02 (segunda-feira)

16h às 18h– Banda Soul Mundo

18h às 20h - Flora Reyes e Grupo

PRAÇA RONALD GOLIAS – ANTENOR GARCIA

Dia 22/02 (sábado)

19h às 20h –Execução de músicas carnavalescas

20h às 23h - Apresentação de Betinho Max

ÁGUA VERMELHA (RUA BELA CINTRA)

Dia 22/02 (sábado)

19h às 22h - Banda Alegria Brasil

Dia 23/02 (domingo)

16h às 20h - Animação com DJ Tiago Costa

SANTA EUDÓXIA – RODOVIÁRIA

Dia 23/02 (domingo)

16h às 20h - Animação com DJ Bruno Tony

GINÁSIO MILTON OLAIO FILHO - ÁREA DO ESTACIONAMENTO INTERNO - CARNAFUNK

DIAS 21, 22, 23 e 24/2 - 20h às 01h

DIA 25/02- 20h às 23h

Programação especial para juventude - Mix de Carnaval e funk com Grupos de Samba da Cidades e Djs.

