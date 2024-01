Pré-carnaval solidário vai agitar São Carlos

Marchinhas das antigas, muito axé, sambas-enredo, micaretas e pisadinhas. Assim promete ser o pré-carnaval solidário que está previsto para acontecer no salão social do Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro (Icib), na esquina das ruas São Joaquim com General Osório, no centro de São Carlos.

DJs animados prometem animar o baile, que terá a presença de Farofa do Caio Mania e JBS de São Paulo e Alex Tello, de São Carlos.

O pré-carnaval solidário acontece neste sábado, 3, a partir das 21h e a entrada será um quilo de arroz, um litro de leite ou óleo. Os mantimentos serão doados para famílias carentes. O evento tem apoio do São Carlos Agora.

