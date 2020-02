Pré-carnaval na Vila Nery lota Praça Brasil

Crédito: Divulgação

No último domingo (16/02) o carnaval começou em São Carlos com muita marchinha na Vila Nery. Um evento que já se tornou tradicional e que a cada ano atrai mais foliões para a Praça Brasil. Com animação do grupo “Bloco da Vila” diversas tribos se reuniram para dançar e exibir suas fantasias. Para as crianças muitos brinquedos, espumas coloridas e serpentinas para tornar à tarde de domingo mais divertida.

“Classificamos com um pré-carnaval, um evento que apoiamos, mas que foi idealizado pelo Bloco da Vila, uma atividade que abre o carnaval de São Carlos. A partir de sexta-feira (21/02) a festa continua com uma programação diversificada e para todas as idades”, ressalta Carlos Alberto Caromano, diretor de Cultura.

De acordo com o secretário de Esportes e Cultura, Edson Ferraz, a abertura oficial do “Carnaval da nossa gente 2020” acontece na sexta (21/02), a partir das 20h, no Ginásio Milton Olaio Filho. “Vamos oferecer durante todos os dias do carnaval uma programação especial para a juventude de São Carlos. As tendas serão montadas na área do estacionamento interno do Ginásio. Vai ser um mix de carnaval com funk com participação de grupos de samba e DJs da cidade”, explica Ferraz lembrando que o Carnafunk acontece até terça-feira, dia 25 de fevereiro.

De sábado (22/02) a segunda (24/02) a programação também rola na Praça da XV (Praça Doutor Christiano Altenfelder Silva), na Fundação Educacional São Carlos (FESC/Vila Nery), Praça Ronald Golias no Antenor Garcia e nos distritos de Água Vermelha e Santa Eudóxia.

Confira a programação completa do “Carnaval da nossa gente 2020”:

PRAÇA XV DE NOVEMBRO:

Dia 22/02 (sábado)

18h às 21h - Banda Doce Veneno

21h às 23h - Banda Sapeca Yayá - com Regina Dias

Dia 23/02 (domingo)

16h às 20h - Marchinhas de Carnaval

20h30 às 23h - Banda Vinil 78

Dia 24/02 (segunda-feira)

18h às 21h - Banda Doce Veneno

21h às 23h - Banda Maria vai com os Outros - Diego Lima

Dia 25/02 (terça-feira)

16h às 20h - Grupo SamBanda Show

FESC (VILA NERY)

Dia 22/02 (sábado)

16h às 18h– Show com Regina Dias

18h às 20h - Banda Babilônia

Dia 24/02 (segunda-feira)

16h às 18h– Banda Soul Mundo

18h às 20h - Flora Reyes e Grupo

PRAÇA RONALD GOLIAS – CIDADE ARACY II

Dia 22/02 (sábado)

19h às 20h –Execução de músicas carnavalescas

20h às 23h - Apresentação de Betinho Max

ÁGUA VERMELHA (RUA BELA CINTRA)

Dia 22/02 (sábado)

19h às 22h - Banda Alegria Brasil

Dia 23/02 (domingo)

16h às 20h – DJ Tiago Costa

SANTA EUDÓXIA – RODOVIÁRIA

Dia 23/02 (domingo)

16h às 20h - Animação com DJ Bruno Tony

GINÁSIO MILTON OLAIO FILHO - ÁREA DO ESTACIONAMENTO INTERNO - CARNAFUNK

DIAS 21, 22, 23 e 24/2 - 20h às 01h

DIA 25/02- 19h às 23h

Programação especial para juventude - Mix de Carnaval e funk com Grupos de Samba da Cidades e Djs.

