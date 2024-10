Planalto Verde terá festa para aproximadamente 100 crianças

SIGA O SCA NO

18 Out 2024 - 10h47

18 Out 2024 - 10h47 Por Marcos Escrivani

Crianças no Planalto Verde terão um dia de muita alegria - Crédito: Divulgação

O domingo, 20, promete ser de muita alegria e de descontração, com a realização da 1ª Festa da José Sechi, uma ação entre amigos e vizinhos do Planalto Verde. O evento está previsto para acontecer a partir das 13h na rua José Sechi (antiga rua 12), no Conjunto Habitacional Planalto Verde (antiga rua 12).

A confraternização infantil foi idealizada pela Família VW Brinquedos e tem como responsáveis, Wagner Pedroso e Vanessa Pedroso que esperam atender pelo menos 100 crianças até 12 anos.

“Como é a primeira vez, não temos um cálculo exato, mas vamos colocar, por exemplo, 500 cachorros quentes para atender o máximo de pequenos”, disse Wagner.

De acordo com ele, serão oferecidos, além do cachorro quente, pipoca, algodão doce e brinquedos infantis, como cama elástica, futebol de sabão, guerra de cotonete e carreta brinquedão. “E muito mais”, salientou Wagner, salientando a refrigerantes e doces diversos.

Wagner salientou que a ideia é tentar fazer todos os anos e desde o início da empresa de locação de brinquedos, em janeiro de 2022, a ideia era poder proporcionar para crianças com o poder aquisitivo menor um dia de alegria e diversão com nossos brinquedos.

“Muitos passam na nossa rua e perguntam sobre os brinquedos, mas geralmente estamos fazendo manutenções ou higienizando para a próxima locação. Esse ano vamos conseguir realizar a primeira festa que tem a colaboração de nossos vizinhos, familiares e empresas parceiras em eventos que fazemos. Hoje é possível porque possuímos mais brinquedos e podemos realmente atender um número maior de crianças”, salientou. “A intenção realmente é ampliar esse tipo de serviço em prol da nossa comunidade”, finalizou.

