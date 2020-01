Peppa Pig é atração do final de semana no Iguatemi São Carlos

Crédito: Divulgação

Um dos atuais ícones do público infantil, a Peppa Pig, estará no Iguatemi São Carlos para um final de semana de muita diversão, nos dias 1 e 2 de fevereiro.

A famosa porquinha ficará ao lado da loja Tip Top e irá tirar fotos com as crianças e seus familiares. A personagem do desenho animado aparecerá de hora em hora, entre as 14 e 20h, para alegrar os pequenos.

Além disso, até o dia 2, o shopping recebe o Playground da Peppa Pig, que conta com a casa da porquinha, o carro do Papai Pig, balanços de dinossauro do George em muitas outras atividades em uma área de 240 metros quadrados. O local funciona na Praça de Eventos do Iguatemi, das 14h às 20 horas.

Na casa da Peppa, a criançada pode conhecer a moradia da personagem e escalar um labirinto vertical que acaba em uma descida por escorregador. Ao lado da residência, também há o carro do Papai Pig, um simulador que mostra como é fazer uma viagem junto com a turma da Peppa. No jardim, é possível ainda brincar no Balanço de Dinossauro, o brinquedo preferido do irmão George.

Outra atração do playground é o Trenzinho da Peppa, onde as crianças podem brincar em um circuito de atividades dentro dos vagões, com enigmas, jogos de memória, piscina de bolinhas e obstáculos.

Serviço

Fotos com a Peppa Pig

Data: 1 e 2 de fevereiro de 2020

Horário de funcionamento: 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, 19h e 20h

Payground da Peppa Pig:

Data: 10 de janeiro a 02 de fevereiro

Horário de funcionamento: 14h às 20h.

Destinada a crianças a partir de 2 anos (altura limite 1,30m)

Entrada gratuita

