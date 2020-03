“Passinhos do Flashback” está de volta no Passeio São Carlos

Crédito: Divulgação

Após o absoluto sucesso das primeiras edições do evento “Passinhos do Flashback” realizadas em janeiro, nós do Passeio São Carlos, com o apoio do Giraffas, decidimos trazer mais duas edições em março.

Será realizado novamente em dois dias, contando com a presençados Professores Zé Maria e Anderson Chá puxando a pista de dança e a música fica por conta do DJ Edy e convidados.

Contaremos também com a presença de Food Trucks trazendo delícias para acompanhar toda a alegria e diversão do evento.

As lojas do Passeio estarão abertas a disposição dos visitantes, proporcionando muita comodidade.

A Praça de Alimentação estará disponível das 11h às 22h.

Savegnago e Petz das 08h às 20h.

Telhanorte das 10h às 18h.

Burger KingLoja das 10h às 22h30.Drive das 10h às 24h.

Demais lojas das 10h às 18h.

O evento será realizado nos dias 08/03, domingo, das 15h às 19h e 22/03, também domingo das 15h às 19h.

Os Food Trucks estarão disponíveis no das 12h às 20h.

Passeio São Carlos. Seu Passeio cada dia mais completo.

