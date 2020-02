Passeio São Carlos terá várias atrações durante o Carnaval

Crédito: Passeio São Carlos

No dia 22/02, sábado de carnaval, acontecerá no Passeio São Carlos a matinê de carnaval.

Contaremos com apresentações da Trupe do Riso, com interações com a criançada, brincadeiras, festa de perna de pau, variedades circenses, números de palhaçadas, malabares, acrobacias e muito mais.

Contaremos também com um show pra lá de especial, com Maria Butcher, Nara Dom, e André de Souza nas vozes, além de bruno Bernini e Vlade na percussão. Trarão o melhor do samba e marchinhas de carnaval.

Além disso, food trucks estarão disponíveis a partir do almoço com chopp artesanal, lanches e porções.

Convide a família toda e traga as crianças para se divertirem de montão!

O evento será realizado no dia 22 de fevereiro, das 16h às 19h e os Food Trucks estarão disponíveis das 12h às 22h. No térreo 2 do Passeio São Carlos, perto do elevador.

