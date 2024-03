Parque Ecológico de São Carlos realiza caça aos ovos

Parque Ecológico - Crédito: Divulgação

O Parque Ecológico de São Carlos “Dr. Antônio Teixeira Vianna” realiza no sábado, dia 30 de março, a partir das 8h, a Caça aos Ovos. O evento de educação ambiental tem o objetivo de propagar o conhecimento sobre a Páscoa, uma das datas mais celebradas no Brasil, e principalmente para conscientizar sobre o único coelhinho brasileiro, o Tapeti (Sylvilagus brasiliensis), que vem correndo o risco de extinção devido a ocupação de seu habitat pela espécie invasora, a Lebre Europeia (Lepus europaeus).

A Caça aos Ovos é um evento realizado pelo Departamento de Gestão do Parque Ecológico da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (SMAA) com apoio da Distribuidora de Doces Tiquinho que fez a doação de 300 unidades de ovos de chocolate para a realização do evento.

Segundo a chefe de Seção do Parque, Samanta Campos da Silva, a atividade começa logo na abertura do Parque. “Serão escondidos 300 vales brindes pelo Parque, em locais de acesso ao público, portanto o participante não precisará ultrapassar as barreiras de segurança dos recintos de animais, nem pisar em canteiros. Os locais onde serão colocados os vales brindes visam garantir a segurança dos participantes e o bem-estar dos animais”, ressalta Samanta.

Os participantes devem ficar atentos as seguintes regras: cada vale brinde dá direito apenas a uma unidade de Ovo de Chocolate Tiquinho; será entregue apenas uma unidade de Ovo de Chocolate Tiquinho por CPF (portanto é importante a apresentação do documento, da criança ou do responsável); a atividade é destinada somente a crianças e adolescentes até 15 anos e para realizar a troca do vale brinde o participante deverá responder corretamente a uma charada.

O Parque Ecológico de São Carlos fica aberto para visitação pública de terça-feira a domingo, das 8h às 16h30, com entrada gratuita. Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail parque.ecológico@saocarlos.sp.gov.br ou pelo telefone 3361-4456.

Leia Também