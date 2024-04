Oficina de lambe-lambe é destaque na programação do Senac São Carlos - na 9ª edição da Semana Senac de Leitura

A 9ª edição da Semana Senac de Leitura acontece entre 22/4 e 27/4 nas unidades da rede. No Senac São Carlos, entre as diversas atividades da programação, será realizada uma oficina de lambe-lambe (cartazes feitos artesanalmente com colagens, adesivos, tintas e outros materiais), ligando a técnica artística às músicas que foram censuradas ao longo da história, como durante o período da ditadura militar no Brasil. Dividida m duas partes, os participantes contarão com uma parte teórica sobre a origem do estilo de cartaz e, na sequência, seguirão para a parte prática com as colagens. A atividade, que acontece na biblioteca da unidade, no dia 23, das 15h30 às 17h30, será conduzida pela designer, Camila Postigo.

O tema escolhido para essa edição é Literatura e Música: conexões da escola com o mundo - que faz a ligação entre duas linguagens artísticas distintas e complementares ao mesmo tempo refletidas na escrita, na criação de histórias, personagens, narrativas ou mesmo na inspiração para a composição de canções.

Estreia

A abertura oficial da Semana Senac de Leitura ocorre no dia 22/4, das 15h às 17h e será transmitida ao vivo pelo canal do Senac São Paulo no YouTube. Os convidados deste ano são Esmeralda Ortiz, cantora, escritora, jornalista e compositora e o rapper Rashid, produtor, rimador, escritor e empresário.

Sobre a Feira de troca de livros, serão aceitos apenas livros e gibis. Materiais com conteúdo didático, político ou religioso não serão recebidos, assim como, enciclopédias, dicionários, guias e revistas.

A entrada é gratuita e algumas atividades precisam de inscrições. Mais informações pelo site: https://eventos.sp.senac.br/evento/9a-semana-senac-de-leitura/.

Confira a programação:

22 a 27/4, das 9h às 21h - Biblioteca: Feira de troca de livros;

23/4, das 15h30 às 17h30 - Biblioteca: Oficina de Lambe-lambe sobre músicas que foram censuradas ao longo da história, com a palestrante, Camila Postigo;

22/4, das 18h às 19h – Biblioteca: Roda de leitura – A sonoridade em jogos e filmes, com o palestrante Mauro Saldanha;

23/4, das 19h às 21h – Biblioteca: Roda de conversa: literatura surda, com o palestrante Guilherme Nichols, ator e graduado em Letras Libras, pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em 2012;

25/4, das 19h às 22h – Auditório: Roda de conversa – Música e comunidade surda - corpo, língua de sinais e visualidade, com o palestrante, Gabriel Isaac, vice-coordenador da Coordenadoria Nacional de Jovens Surdos;

26/4, das 14h às 15h30 – Biblioteca: Oficina de stencil em ecobags;

26/4, das 15h30 às 17h30 – Biblioteca: Roda de conversa – A música como símbolo de resistência, com os palestrantes: MC Nega, Larissa Camargo, Pedro Moreira, Luciana dos Santos, Alessandro dos Santos e Taylane Gomes.

Serviço:

9ª Semana Senac de Leitura

Data: de 22 a 27/4

Formato: presencial e on-line em todo o estado

Inscrições: https://eventos.sp.senac.br/evento/9a-semana-senac-de-leitura/

Evento gratuito

Senac São Carlos

Endereço: Rua Episcopal, 700 – Centro – São Carlos/SP

Site: www.sp.senac.br/senac-sao-carlos

