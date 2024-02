Observatório oferece palestra sobre relação entre identidade e astronomia neste sábado

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

Identidade e Astronomia é o tema da palestra que acontece às 19h deste sábado, 24, no Observatório Dietrich Schiel do Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos (CDCC-USP). O evento é aberto ao público em geral e a participação é gratuita.

Sinopse da palestra - Todas comunidades humanas observaram o céu. Não surpreendentemente, diferentes grupos sociais viam no céu — e no estudo dele — uma maneira de se compreender. Nessa Sessão Astronomia, veremos como a Astronomia foi usada como ferramenta de identidade por nações, ideologias e até mesmo clubes esportivos, e o que isso nos ensina sobre a observação do céu.

Palestrante - Edgard Macena Cabral, da equipe do Observatório.

Sobre a imagem - quadro Pátria, pintado por Pedro Bruno em 1919, mostra mulheres costurando a Bandeira Nacional https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2014/10/31/bandeira-nacional-enfrentou-resistencias-ate-ser-aceita

