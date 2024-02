Observatório da USP estará aberto para observação segura do Sol

Crédito: Brandon Blattner

O Observatório Dietrich Schiel do Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP de São Carlos (CDCC-USP) realizará no dia 25 de fevereiro, das 14h às 16h, mais uma edição do Domingo Solar, quando o público tem a oportunidade de realizar a observação do Sol.

Sobre o Domingo Solar - no evento, a observação do Sol é feita de forma segura, utilizando-se diversos métodos. Telescópios especialmente equipados para a observação solar são colocados à disposição do público. Na Sala Solar, é possível ver a decomposição da luz do Sol em uma faixa multicolorida – o espectro, no qual se observa a presença de linhas escuras, cuja distribuição está relacionada com os elementos químicos presentes na atmosfera solar.

ATENÇÃO: nunca olhe diretamente para o Sol, nem mesmo com óculos escuros, filmes fotográficos velados, chapas de radiografia ou quaisquer instrumentos ópticos. Para uma observação segura do Sol, consulte um astrônomo ou compareça a um Domingo Solar.

Recomendações e avisos para a participação no Domingo Solar:

1) a observação do Sol depende de condições meteorológicas favoráveis. Em caso de céu nublado ou chuva, não será possível observar o Sol;

2) proteja-se dos raios solares: passe filtro solar, traga chapéu. Na medida do possível, será evitada a incidência direta da luz solar nos visitantes, mas a exposição ao Sol é inevitável em alguns momentos;

3) não há agendamento: é só chegar e aguardar a sua vez de ser atendido(a).

