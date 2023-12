Observatório da USP celebra o Dia Nacional da Astronomia com palestra

A "Sessão Astronomia" irá celebrar o Dia Nacional da Astronomia. A atividade é gratuita e acontece às 19 horas do sábado, 02 de dezembro, no anfiteatro do Observatório Dietrich Schiel do Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos (CDCC-USP). A palestrante é Kelly Naomi Matsui, da equipe do Observatório.

Sinopse da palestra - Nosso país possui uma rica trajetória na área da Astronomia, remontando a períodos anteriores à chegada de Cabral, indo muito além da representação de constelações em nossa bandeira. Na Sessão desta semana, que celebra o Dia Nacional da Astronomia, a palestrante abordará o desenvolvimento desse conhecimento no Brasil, desde registros pré-históricos até as contribuições mais contemporâneas. Serão exploradas as primeiras observações feitas no Brasil e os primeiros investimentos significativos realizados nacionalmente nesse campo.

Sobre o evento - A Sessão Astronomia é um programa do Observatório Dietrich Schiel criado em 1992, que consiste em palestras ministradas pelos membros da equipe e convidados, com objetivo de levar informação atualizada ao público numa linguagem acessível e descontraída, além de aprimorar as habilidades de comunicação e de divulgação científica dos monitores. A preparação das palestras é supervisionada por um profissional da área de Astronomia e a apresentação pública é precedida por uma apresentação feita aos membros da equipe.

Recomendações e avisos para a participação na atividade:

1) a palestra acontece antes do horário de observação do céu, que começa às 20h (dependendo de condições metereológicas favoráveis); os participantes interessados podem seguir para essa segunda atividade após a conclusão da palestra;

2) o número máximo de participantes para o evento é de 40 pessoas; a depender do número de interessados, poderão ser distribuídas senhas para a palestra, entregues por ordem de chegada;

3) a classificação indicativa é livre para todos os públicos, embora o conteúdo da palestra tenha sido pensado para pessoas com 14 anos ou mais.

Mais informações:

Tel.: (16) 3373-9191

www.facebook.com/cdcccda

www.instagram.com/cdcc.ods

O que: Sessão Astronomia – tema da palestra “Dia Nacional da Astronomia”

Quando: Sábado, 02 de dezembro, às 19 horas

Onde: Anfiteatro do Observatório, localizado na Área 1 da USP de São Carlos. Acesso para pedestres próximo à esquina da Av. Dr. Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também