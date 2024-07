O que é um cartão de débito criptografado?

Crédito: Freepik

Um cartão de débito criptografado permite que você use seus ativos digitais para compras diárias, assim como um cartão de débito normal. Inúmeras organizações oferecem este serviço, sendo as mais estabelecidas BitPay, Crypto.com e Coinbase.

Basta carregar seu cartão com a criptomoeda escolhida e pronto! Esteja você tomando um café, fazendo compras on-line ou pagando suas contas, você pode tocar, deslizar ou inserir seu cartão de débito criptográfico em qualquer lugar onde Visa ou Mastercard sejam aceitos.

Nos bastidores, sua criptografia é automaticamente convertida em moeda fiduciária (como dólares) para a transação. Assim, você pode aproveitar a comodidade de gastar sua criptografia sem o incômodo de trocá-la primeiro!

Por que os cartões de débito criptográficos são importantes?

Moedas criptográficas como Bitcoin (BTC) são projetadas para ser um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer. No entanto, muitas vezes existem limitações que tornam esses cartões de débito necessários. Por exemplo, as taxas de transação do Bitcoin podem ser mais altas do que as redes de pagamento tradicionais como Visa e Mastercard, e os tempos de transação podem ser significativamente mais longos.

Esses fatores tornam o Bitcoin menos prático para compras de pequeno valor, como compras diárias ou uma xícara de café. Os cartões de débito ajudam a superar essas limitações, permitindo que os usuários convertam seus Bitcoins em dinheiro e façam compras como fariam com um cartão bancário normal.

Como funcionam os cartões de débito criptográficos?

Um cartão de débito criptomoeda funciona de forma bastante semelhante a um cartão de pagamento convencional emitido por instituições financeiras. Essas soluções são boas para compras diárias, assim como um plástico de débito/crédito emitido por um banco.

Os usuários podem efetuar pagamentos pessoalmente ou on-line, inserindo os dados do cartão ou passando o cartão em um ponto de venda. Os comerciantes recebem o pagamento em sua moeda fiduciária local, e os usuários também têm a opção de sacar dinheiro em moeda fiduciária em caixas eletrônicos usando esses elegantes cartões criptográficos.

Para adquirir um cartão de débito criptografado, você tem duas opções principais:

Sua plataforma de troca de criptomoedas. Se a bolsa escolhida oferece cartões de débito, você pode solicitar um diretamente pela plataforma.

Provedores de serviços de pagamento criptográfico. Vários provedores dedicados são especializados em cartões de débito criptografados. Você pode explorar suas ofertas e escolher aquela que atende às suas necessidades.

Os cartões de débito criptográficos são financiados vinculando sua carteira criptografada ao cartão. Você pode então transferir criptografia para o cartão e gastá-la como se fosse dinheiro normal.

Existem dois tipos de cartões de débito criptomoeda: virtuais e físicos. Os virtuais só podem ser utilizados para compras online, enquanto os produtos físicos podem ser utilizados tanto online como pessoalmente em qualquer estabelecimento comercial que aceite o cartão de crédito correspondente (por exemplo, Visa ou Mastercard).

Cartões criptográficos virtuais

Um cartão virtual oferece uma solução conveniente para quem faz transações principalmente online. Ao integrá-lo ao seu smartphone ou carteira do computador, você pode fazer compras pela internet sem esforço. Notavelmente, os cartões virtuais tendem a ser mais econômicos quando comparados aos cartões de débito físicos. No entanto, os cartões virtuais não são adequados para saques em caixas eletrônicos normais.

Cartões criptográficos físicos

Um cartão físico oferece conveniência para realizar transações pessoalmente e sacar dinheiro em caixas eletrônicos. Com recurso de chip e pin, garante transações seguras. No entanto, obter um cartão físico normalmente acarreta custos mais elevados em comparação com soluções virtuais.

Quais são as vantagens dos cartões de débito criptográficos?

Quando você tem alguns Bitcoins ou Ethers ociosos para gastar em bens ou serviços, você pode ficar muito surpreso ao descobrir que a maioria dos lugares não aceita criptografia diretamente. Em vez disso, você deve primeiro converter moedas digitais em moeda fiduciária local.

Sacar criptomoedas também não é simples – você não pode simplesmente transferi-las online para sua conta bancária.

O uso de um cartão de débito criptografado elimina a necessidade de trocas terceirizadas ou vendedores locais para cada transação, tornando a conversão mais rápida e fácil.

Além disso, se você viaja ou faz transações com frequência em diferentes moedas fiduciárias, pode usar um cartão de débito criptográfico em qualquer país, convertendo moedas digitais no dinheiro local desejado.

Existem outras vantagens em usar cartões de débito com criptomoedas.

Tais soluções permitem que os titulares de cartões convertam capital eletrônico em bens e serviços do mundo real!

Esses cartões incríveis também oferecem flexibilidade, pois podem ser usados globalmente sem a necessidade de conversões de moeda.

Alguns cartões podem vir com vantagens adicionais, como cashback ou programas de recompensa.

Quais são as desvantagens dos cartões de débito criptográficos?

Apesar de tudo de bom, os cartões criptográficos também apresentam algumas deficiências.

Potencial perda de lucro. Gastar criptomoedas pode diminuir os ganhos potenciais se o valor do ativo aumentar. Por outro lado, protege os lucros se o valor do ativo cair.

Acesso limitado a fundos. Os limites de saque e gastos em dinheiro variam, dificultando o fácil acesso à moeda física.

Não o anonimato absoluto. A maioria dos cartões exige verificação de identidade, impactando a privacidade de quem busca o anonimato nas transações.

Eventos tributáveis. O uso de um cartão de débito criptografado pode levar a implicações fiscais inesperadas, pois cada transação é considerada um evento tributável e você é responsável por rastrear transações individuais para obter relatórios fiscais precisos.

Tarifas. Os cartões de débito criptográficos podem vir com taxas adicionais além das taxas tradicionais de cartão de débito, incluindo taxas de câmbio para converter criptomoeda em moeda fiduciária.

Se você deseja comprar Bitcoin ou outro ativo digital com segurança e usá-lo em seu cartão de débito criptográfico, a Changelly é a melhor empresa a considerar. Esta plataforma oferece uma maneira segura e fácil de comprar criptomoedas com vários métodos de pagamento.

Os cartões de débito em criptomoeda oferecem um caminho conveniente e rápido para converter fundos virtuais em sua moeda fiduciária preferida. No entanto, sempre existem dois lados da mesma moeda. Você deve fazer sua própria pesquisa e comparar diferentes fornecedores para escolher o produto que se alinha perfeitamente às suas necessidades de gastos.

