Novo filme em cartaz no Cine Observatório! Perdido em Marte é a obra da vez

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

Neste domingo, 1, o Cine Observatório exibirá o filme "Perdido em Marte". O evento é promovido pelo Observatório Dietrich Schiel do Centro de Divulgação Científica e Cultural (CDCC) da USP de São Carlos e acontece às 16h30. Além do dia 1, o filme será exibido no dia 8 de dezembro.

Sinopse do filme: O astronauta Mark Watney é enviado a uma missão para Marte, mas após uma severa tempestade, ele é dado como morto, abandonado pelos colegas e acorda sozinho no planeta inóspito com escassos suprimentos e sem saber como reencontrar os companheiros ou retornar à Terra. Ele inicia então uma dura luta pela própria sobrevivência, utilizando de todo o seu conhecimento científico para fazer contato e retornar para casa. Duração: 2h31. Classificação indicativa: Não indicado para menores de 12 anos

Leia Também