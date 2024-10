Neste sábado acontece o 1º Happy Hour no Jardim Embaré

SIGA O SCA NO

24 Out 2024 - 15h30 Por Redação SCA

Cerveja - Crédito: (Foto: Spooky_kid/Pixabay)

Neste sábado, 26 de outubro acontece o 1º Happy Hour do Embaré. O evento, que acontecerá das 16h às 22h, contará com artesanato, praça de alimentação, bebidas, som ambiente, área kids completa com trenzinho da alegria e brinquedos infláveis.

PROJETO LAUREANDO

O projeto Laureando estará no local realizando o bazar solidário onde serão vendidos calçados, roupas novas a seminovas, com preços de R$10 e $20. Toda renda será destinada a ajudar crianças em tratamento oncológico.

Serviço

Happy Hour do Embaré

Data: 26 de outubro de 2024 (sábado)

Horário: das 16h às 22h

Local: Praça do Jardim Embaré

Informações: (16) 99225-9635

