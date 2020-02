Muita agitação marca o Carnafunk na abertura do Carnaval em São Carlos

Crédito: Divulgação

Foi dada a largada para o Carnanal 2020 em São Carlos e o ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho recebeu na noite desta sexta-feira, 21, o Carnafunk. Milhares de são-carlenses compareceram para várias horas de muita agitação e folia.

O primeiro a entrar no palco foi o DJ Antony. Na sequência a Banda Quarta Essência, Aline Braga, Caio Mania e o DJ Tiago agitaram a galera.

Neste sábado, 22, quem for ao CARNAFUNK poderá assistir as apresentações do DJ Ligero, da Banda Samba Topp, Mania da Gente, Aline Braga e do DJ BL Crazy; no domingo, 23, sobem ao palco a DJ Thamiris, Aline Braga, Caio Mania, Samba Topp e o DJ Vinni; na segunda, 24, quem comanda a festa é o Duo Ribeiro, Caio Mania, Aline Braga, Samba Topp, Mania da Gente e o DJ Luizinho. Na terça-feira, 25, último dia do carnaval, a festa começa mais cedo no Milton Olaio Filho, às 19h, e termina mais cedo, às 23h. O som ficará por conta dos DJs Luizinho, Duo Ribeiro, Thamires, BL Crazy, Ligero, Tiago, Vinni e Antony.

