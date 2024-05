Minicursos, palestras, oficinas, concursos, noite de jogos e arraiá: participe da prévia da Semcomp

No próximo final de semana, dias 25 e 26 de maio, você poderá ter uma prévia do que vai acontecer durante a 27ª Semana de Computação (Semcomp), evento realizado tradicionalmente durante o segundo semestre no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos. Chamada SemComp Beta, a prévia do evento contará com três minicursos, três palestras, duas oficinas, dois concursos, uma noite de jogos e um arraiá.

O evento começará no sábado, dia 25, às 9h30, com a palestra Mercado de trabalho em tecnologia e próximos passos para uma carreira estratégica, com a doutoranda em psicologia Aline Ferreira. À tarde, a partir das 13h30, é a vez da palestra Os desafios de levar um software de cibersegurança brasileiro para o mundo, com o diretor executivo da Hacker Rangers, Vinícius Perallis. As atividades prosseguem com um workshop de processos seletivos, e se encerra às 18 horas com o Arraiá da Beta.

No domingo, o evento recomeça às 10 horas com o minicurso Aprendendo Godot com um jogo de naves 2D, que será ministrado pelo professor Leonardo Tórtoro Pereira, do Departamento de Estatística, Matemática Aplicada e Computação da UNESP em Rio Claro. No mesmo horário, acontecerá o minicurso Introdução a Git e versionamento de código, com Augusto dos Santos Gomes Vaz, que cursa Ciências de Computação no ICMC.

Na tarde de domingo, a partir das 14h30, o professor Fernando Santos Osório, do ICMC, falará sobre Inteligência artificial aplicada em veículos autônomos e inteligentes. O evento termina às 17 horas com uma noite de jogos (Game Night).

Para participar das atividades, basta se inscrever no site semcomp.icmc.usp.br gratuitamente. No site, também é possível realizar a compra de coffee-breaks. Todas as palestras ocorrerão no auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano (sala 6-001) do ICMC.

