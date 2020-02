Mega show do Titio Doni irá agitar São Carlos

Crédito: Divulgação

Chegou o dia e neste domingo, 9, na praça José Rodrigues (antigo campão do Jardim Beatriz) acontece a partir das 15h, um mega show gratuito em São Carlos. Trata-se de um evento grandioso e popular que terá a caravana do Titio Doni, com a presença de mais de 10 artistas de renome nacional.

Já confirmaram presença Alan e Aladim, considerada pela crítica como uma das duplas sertanejas mais importantes do Brasil. Cacique e Pajé, a única dupla sertaneja do país a tocar e cantar com duas violas no peito (normalmente as duplas cantam com viola e violão). Também estarão presentes o Trio Parada Bruta (ex Trio Parada Dura); Ovelha, criador de sucessos como “Te Amo O Que Mais Posso Dizer”, fará um show para agitar todas as faixas etárias.

Uma atração internacional também abrilhantará o evento. Trata-se da cantora paraguaia Perla, que possui mais 50 anos de carreira e com mais de 30 sucessos como Pequenina, Rios da Babilônia, Índia, Galopeira, Fernando, Meu Primeiro Amor entre outras dezenas de sucessos.

O show tem o apoio da Prefeitura Municipal de São Carlos.

