Mais de 30 mil pessoas prestigiam o 12º Aracy em Festa

Crédito: Prefeitura Municipal

O 12º Aracy em Festa, evento realizado pela Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Esportes e Cultura, aconteceu no último fim de semana, dias 25 e 26 de novembro, com a participação de artistas locais e do cantor sertanejo Michel Teló que levou uma multidão para o bairro.

O palco foi montado no final da avenida Regit Arab, na confluência com avenida João Martins de França, no bairro Cidade Aracy II e a festa começou no sábado (25/11) com muitas atrações locais como Brunin Scotch, Carla Circeli, Gy Santana, Leandro e Matheus, Mari Silva e Fernandinho, Aline Braga, Gustavo Vallin, Gil Marques Araújo, Betinho Marques e Nayara Amaral.

No domingo (26/11) a festa começou 17h30 com a apresentação das duplas Letícia e Gabi e Gigi Guedes e Gabriel. Encerrando o evento o cantor Michel Teló subiu pontualmente ao palco do 12º Aracy em Festa levantando o público com grandes sucessos como Ai Se Eu Te Pego, Fugidinha, Humilde Residência, Modão Duído, Casal Modão, Bará Bará, Berê Berê, além de agitar a galera com sucessos do sertanejo raiz, universitário e sofrencência. O cantor também relembrou as canções do grupo Tradição, do qual fez parte antes de seguir carreira solo.

“Demorei muito tempo para voltar a São Carlos, a última vez que estive aqui estava no grupo Tradição. Agora retorno com esse público maravilhoso do Aracy em Festa. Agradeço a Prefeitura pelo convite e também pela organização do evento, espero voltar em breve”, disse Michel Teló que cantou por quase duas horas sem intervalo.

“O Cidade Aracy é um dos bairros que mais cresce em São Carlos e o prefeito Airton Garcia tem se preocupado em oferecer toda a estrutura necessária para que o bairro continue crescendo com sustentabilidade, mas também ele sempre pensa em oferecer cultura e lazer para todos, tanto que solicitou que fizéssemos uma festa com shows que atendessem todos os gostos, sem esquecer dos nossos cantores locais. Escolhemos o Michel Teló exatamente pelo seu repertório diversificado com muito sertanejo raiz, universitário e modão”, disse Netto Donato, secretário de Governo, representado o prefeito Airton Garcia.

Para o vice-prefeito Edson Ferraz o lazer também é importante para a qualidade de vida das pessoas. “Hoje estamos vendo famílias inteiras se divertindo, com muita segurança e infraestrutura. Além disso, essa é uma oportunidade de emprego indireto seja dos ambulantes, da segurança, do som ou iluminação”, comentou Ferraz.

Agradeço ao prefeito Airton Garcia e ao secretário Netto Donato pelos esforços em oferecer ao Cidade Aracy essa maravilhosa festa, que chega ao seu 12º ano”, disse o vereador Dé Alvim.

Também prestigiaram o Aracy em Festa os secretários Leandro Severo (Comunicação), Marcelo Targas (Serviços Públicos), Mateus de Aquino (Relações Legislativas e Institucionais) Anderson Ferrares (Esportes), Walcinyr Bragatto (Administração Regional), Rodolfo Ernane (Cidadania e Assistência Social), Ana Paula Vaz (Infância e Juventude), Ana Beatriz Sodelli (Gestão de Pessoas) e Jôra Porfírio (Saúde), o presidente do SAAE, Mariel Olmo, o comandante da Guarda Municipal, Michel Yabuki e os vereadores Dé Alvim, Bira, Bruno Zancheta e Fábio Zanchin.

O 12º Aracy em Festa fez parte da programação dos 166 anos de São Carlos, comemorado no último dia 4 de novembro.

