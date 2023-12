Luzes de Natal enfeitam São Carlos

Decoração de Natal - Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos juntamente com a Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC) ativou no último sábado (02/12), às 19h, a iluminação natalina da Praça da XV (Praça Dr. Christiano Altenfelder Silva), do Calçadão da General Osório, das avenidas Teixeira de Barros (rua Larga) e Sallum, na Vila Prado.

Na Praça da XV também ocorreram as apresentações musicais dos grupos Amigos do Samba, Samba Di Família e Lê Lopes com a participação de Gustavo Rodrigues, Paulo Henrique e Nara Dom em comemoração ao Dia do Samba.

No local também foram instalados brinquedos temáticos com Papai Noel e boneco de neve para as crianças tirarem fotos e uma árvore de 16 metros de altura. Um letreiro imenso com luzes douradas dando boas-vindas a 2024 também é uma das atrações.

Netto Donato, secretário de Governo, juntamente com o diretor da ACISC, Alexandre Rosa, saudaram o público que lotou a Praça da XV. “Os moradores de São Carlos e os visitantes já podem passear sob o brilho das luzes de Natal. Essa ação em conjunto com a ACISC nos proporcionou um excelente resultado e presenteia a população com uma série de eventos e outros atrativos”, disse Netto, agradecendo em nome do Prefeito Airton Garcia.

A decoração, alusiva à data, também poderá ser contemplada em outros pontos da cidade como na Praça do Mercado Municipal e na Praça da Igreja Santo Antônio.

Também participaram do evento os secretários de Comunicação, Leandro Severo, de Cidadania e Assistência Social, Rodolfo Ernane, de Infância e Juventude, Ana Paula Vaz e o presidente do SAAE, Mariel Olmo.

