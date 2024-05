João Rock: fora do circuito das capitais, festival atrai turistas de todo país para o interior

A 21ª edição do João Rock deve receber mais de 70 mil pessoas no dia 08 de junho, em Ribeirão Preto/SP - Divulgação -

As mais de 30 atrações que estarão presentes na 21ª edição do João Rock, colocam Ribeirão Preto na rota dos apaixonados por música e festivais. Responsável pela mudança de um cenário clássico, onde o público do interior se movimentava até as capitais em busca de grandes shows, atualmente, o festival recebe pessoas que fazem o caminho inverso. Com data marcada para o dia 08 de junho, o evento deve receber mais de 70 mil pessoas, sendo a maioria, turistas.



“Recebemos um público diverso e de todos os estados do país, inclusive das capitais. Atualmente, mais de 80% dessas pessoas vem de fora de Ribeirão Preto, sendo a grande São Paulo, a mais presente”, diz Luit Marques, um dos organizadores do festival.



Dados da organização apontam que em 2023, o evento recebeu mais de 160 excursões cadastradas. De acordo com os registros, os grupos partem principalmente de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo.



Kaique Vieira faz parte deste número. O fotógrafo paulistano conta que está será sua quarta vez no evento e que já virou tradição reunir os amigos e celebrar seu aniversário no local. “Para mim o João Rock é o festival mais eclético e organizado entre todos que já frequentei. É uma vibe indescritível, sinto que o público é fiel mesmo e está lá em prol do amor pela música, sem contar a organização e a estrutura dos palcos que é sensacional”, destacou afirmando que não abre mão de ter o festival como destino no mês de junho novamente, principalmente pelo line-up, que nesta edição traz um de seus ídolos, Djavan.



De Campo Grande/MS, Ivy Albuquerque, participará do João Rock pela terceira vez. A comerciante viajará com o marido, filho e nora por cerca de 800 km para curtir o evento. “No primeiro ano fomos de carro. Depois descobrimos uma excursão na cidade e fizemos o teste, foi a melhor coisa. A viagem em grupo é muito animada, fazemos amizades e ainda podemos descansar no caminho, principalmente na volta”, conta.



Fellipe Augusto Nascimento, de Uberlândia/MG, conheceu o João Rock pela internet há 10 anos. O desejo de participar do evento despertou uma ideia de unir seus amigos e ainda colaborar com o trabalho de seu pai. “Quando eu vi o anúncio do João Rock eu estava na faculdade, com muitos amigos e contatos jovens. Meu pai já trabalhava com excursões e, então, eu quis unir isso e deu certo, desde então, não perco uma edição”, explica o administrador.

Felipe também ressaltou que começaram as excursões com 2 ônibus e hoje são 10. “Os mineiros realmente curtem muito o festival e a procura é cada vez maior”, finalizou.

Festival João Rock 2024

Quando: 08 de junho

Onde: Ribeirão Preto – SP

Parque Permanente de Exposições

Mais informações no site oficial

