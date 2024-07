Irmãos de Chitãozinho e Xororó encerram a Festa da Laranja com Açúcar neste domingo

SIGA O SCA NO

Crédito: Reprodução/youtube

A dupla Arison e Emerson abre às 18h o terceiro dia da Festa da Laranja com Açúcar no distrito de Santa Eudóxa.

Encerrando a festa a grande atração fica por conta de Maurício e Mauri. A dupla sertaneja com 30 anos de carreira, Mauricio e Mauri são irmãos dos cantores Chitãozinho e Xororó e já atuaram como backing vocal e na produção dos shows dos irmãos até 1990, quando formaram a própria parceria que dura até os dias de hoje. Olhos nos Olhos, Paixão ou Loucura, Me Ama ou me Deixa, De Ponta a Ponta, Loucuras, Destino, Rio ou Nova York, Campeão de Rodeio, Namoro Escondido e 60 Dias Apaixonado estão entre os sucessos da dupla.

Leia Também