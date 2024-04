Impala Low Rider será uma das atrações do 3º Sanca Expo Diecast

Crédito: reprodução/redes sociais

O Impala 62 Low Rider estará presente na Sanca Expo Diecast, que acontece neste sábado e domingo no Shopping Passeio São Carlos. O evento vai reunir apaixonados carros e bonecos em miniatura. O encontra conta com o apoio do portal São Carlos Agora.

Hoje, conhecido como EL Pachuco, esse carro lendário se tornou mais do que um mero veículo: ele é um membro da família do dono, Carlos Magno de Lima Antunes.

Criado para cruzar as estradas, o EL Pachuco já rodou por diversos cantos do Sul e Sudeste do Brasil, sempre encantando e inspirando os amantes de carros customizados. Sua presença em eventos de exposição é constante, e ele se tornou um dos carros mais conhecidos, fotografados e adorados pelos fãs da cultura custom. O Impala também conta com uma versão miniatura.

Mas o EL Pachuco não se limita a ser uma peça de museu. Ele é parte ativa da vida da família Antunes, acompanhando-os em viagens, passeios e momentos especiais. Mais do que um carro, ele é uma história viva, um elo entre o passado, o presente e o futuro da cultura custom brasileira.

A Sanca Expo Diecast é uma oportunidade imperdível para apreciar este carro lendário e conhecer a história de Alan Gerson. O evento acontece neste sábado e domingo, 20 e 21 de abril, no Shopping Passeio São Carlos. A entrada é gratuita.

Leia Também