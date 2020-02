Iguatemi São Carlos promove concurso de fantasias infantis no Carnaval

Crédito: Divulgação

O Iguatemi São Carlos preparou uma programação especial para as famílias curtirem o feriado de Carnaval no shopping. As atividades começam no sábado, dia 22 de fevereiro, com um concurso de fantasias para crianças. A iniciativa será em frente à loja Riachuelo e ocorre em dois horários: das 11 horas às 12h30; e das 17 horas às 18h30.

Além disso, o Iguatemi também fará algumas ações recreativas com os participantes do evento e distribuirá um “kit folião”, com direito a serpentina, máscaras, chapéus, fitas, pequenos instrumentos e papel colorido picado para quem estiver no local. Uma banda de marchinhas de Carnaval tocará durante os dois períodos do concurso para animar ainda mais o público.

