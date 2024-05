Ice Casino: Análise da variedade de jogos de cartas e mesa da casa

SIGA O SCA NO

Crédito: Freepik

No setor de plataformas de apostas, é essencial que essas contem com uma boa variedade de jogos em diferentes categorias. Parceria com bons provedores, métodos de segurança e licenciamento são alguns requisitos importantes também.

Sendo um dos cassinos online mais populares do mercado, o Icecasino tem uma oferta interessante aos usuários brasileiros. Entretanto, é preciso analisar com cuidado se ele atende aos padrões de qualidade necessários.

Apresentação Breve Sobre o Ice Casino

Presente no mercado há mais de 10 anos, o Ice Casino conta com diversos bônus, promoções e uma variedade interessante de jogos.

Somente em slots, são mais de 3.500 opções para os jogadores. Em número de provedores de games, a casa também impressiona. Cerca de 100 opções disponíveis, incluindo os mais populares e respeitados no mercado.

Licença e Segurança do Site

O Ice Casino tem uma licença válida em Curaçao. Além disso, utiliza protocolos de segurança modernos. Diretamente no site, é possível conferir todos os dados do licenciamento. Eles se encontram no rodapé das páginas.

Quanto à segurança para os jogadores, a Ice Casino conta com o certificado SSL de criptografia dentro de sua plataforma. Esse é um dos métodos mais modernos de proteção no mercado.

Como se Registrar

Registrar-se é fácil e rápido. Segue o passo a passo:

Acessar o site da plataforma. Clicar no botão azul “REGISTRE-SE”. Fornecer o e-mail, uma senha e a moeda de preferência para as apostas. Marcar a caixinha para aceitar os Termos e Condições. Finalizar clicando em “Registre-se” novamente.

Outra opção de registro é vinculando a conta do Facebook, Twitter, Google ou Yandex.

Conhecendo os Jogos de Mesa e Cartas

No site, os usuários contam com os principais jogos de mesa e cartas do mercado. Em suma, os mais populares são:

Roleta;

Poker;

Blackjack;

Baccarat.

Em seguida, estão reunidos mais detalhes sobre eles.

Roleta

A Roleta tem uma seção exclusiva na página de jogos do Ice Cassino. É possível encontrar opções de roleta americana, espanhola, brasileira, francesa e muitas outras.

Totalizando cerca de 30 opções, elas variam em detalhes importantes. Uma das principais distinções é a Roleta ao Vivo, que gera uma experiência em tempo real e ainda mais emocionante. Para jogar, não há muito segredo:

O jogador escolhe um tipo de aposta e valor. Uma aposta comum é nas cores vermelha ou preta. A rodada se inicia e a roleta gira. A bolinha para e define um prêmio. Os possíveis valores ganhos são retirados e uma nova rodada pode se iniciar.

Poker

O poker está entre os jogos mais populares do mundo. Sem dúvidas, é o jogo que mais exige estratégia na operadora.

Na plataforma, também há dezenas de variações dessa modalidade. O usuário encontra não apenas o clássico Hold’Em, mas muitos outros tipos.

A lógica é simples, porém, há uma certa curva de aprendizagem aqui. O fundamental é aprender a ordem das cartas, os tipos de sequência e claro, o funcionamento das rodadas.

Blackjack

O Blackjack está entre os jogos mais populares, também sendo conhecido como 21. Como nos demais jogos de mesa e cartas, há mais de 90 opções e variações aqui.

Neste jogo, o objetivo é simples: conseguir somar uma mão de 21 pontos ou o mais perto disso antes que o limite seja ultrapassado. Em geral, jogar contra o dealer é a adaptação mais comum no casino online.

Baccarat

O Baccarat está presente em dezenas de opções na plataforma. Nessa categoria, um dos tipos mais procurados são o Speed Baccarat, Baccarat VIP e Mini Baccarat.

O objetivo desse jogo é simples e semelhante ao Blackjack. O usuário deve apostar em quem conseguirá obter 9 pontos primeiro. Nele, joga-se contra um banqueiro. É possível apostar tanto na mão própria, quanto na mão desse dealer.

Bônus e Promoções Especiais

O Ice Casino conta com uma série de bônus e promoções especiais. Em cada uma delas, o próprio usuário pode verificar sua disponibilidade para os jogos de mesa e cartas. Basta consultar os termos e regras de cada oferta.

Bônus de Boas-Vindas

Entrega milhares de euros + 270 rodadas grátis para slots e outros jogos disponíveis. A promoção corresponde ao valor depositado pelo usuário novato.

Torneios

Os torneios são competições realizadas dentro do Ice Casino ou em rede. Quando isso acontece em rede, usuários de diferentes plataformas podem entrar na disputa por prêmios de até milhões de euros.

A recomendação para os usuários é que fiquem atentos aos jogos e provedores válidos para cada disputa. A qualquer momento, jogos de mesa e cartas podem ser elegíveis. Em geral, quem mais aposta tende a ter mais chances de vencer.

Jogos de Cartas e Mesa do Ice Casino: uma Variedade Mais que Suficiente

Esses jogos seguem o padrão da indústria de apostas. Há uma excelente variedade de games e os principais desenvolvedores estão listados na plataforma.

Com um site licenciado, de fácil registro e boas promoções, a experiência geral do site é interessante e convidativa.

Leia Também