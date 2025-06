Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (29/06) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Horóscopo de domingo 29 de junho de 2025

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

O momento é ideal para começar a fazer ajustes em tudo o que tem lhe causado opressão ou desconforto. Liberte-se de padrões antigos e concentre sua energia no que realmente deseja conquistar. Ao enfrentar obstáculos com coragem e clareza, você cria espaço para crescimento pessoal e realização. As energias do dia indicam que ganhos importantes virão se você fizer o que precisa ser feito com responsabilidade e foco.

Números da sorte: 8 - 56 - 45 - 24 |Lua Nova, que entra em Virgem.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Hoje, as mensagens do universo estão mais claras do que nunca, mas é preciso estar atento para percebê-las. Muitas vezes, você ignora os sinais por excesso de racionalidade ou medo de errar. Deixe-se guiar pela intuição — ela é a bússola da sua alma. Ao confiar mais em seus instintos, tudo começará a fluir com mais leveza, trazendo respostas e soluções nos momentos certos.

Números da sorte: 60 - 37 - 28 - 14 | Lua Nova, que entra em Virgem.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

O segredo para manter sua energia alta está nos pequenos detalhes que você costuma negligenciar. Observe como está gastando seu tempo e cuide melhor de sua saúde física e mental. Evite deixar que questões pessoais interfiram no seu desempenho no trabalho. Ao organizar sua rotina com mais consciência, você criará espaço para produtividade e bem-estar.

Números da sorte: 5 - 14 - 37 - 20 | Lua Nova, que entra em Virgem.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Hoje pode ser um daqueles dias em que será preciso lidar com situações sensíveis. Evite conflitos com pessoas queridas, mesmo que se sinta sobrecarregado. Se algo não sair como você planejou, pare, respire fundo e ajuste sua rota. Mudanças são bem-vindas, principalmente quando aliviam o peso emocional. O segredo está em manter a calma e agir com empatia.

Números da sorte: 4 - 15 - 18 - 27 | Lua Nova, que entra em Virgem.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Repensar sua rotina pode ser exatamente o que você precisa agora. Há compromissos e assuntos que já não fazem sentido e só consomem sua energia. Liberte-se dessas obrigações desnecessárias e concentre-se no que realmente lhe traz alegria. Mudar seus hábitos pode renovar sua mente, seu espírito e abrir espaço para novas oportunidades mais alinhadas ao seu propósito.

Números da sorte: 3 - 36 - 24 - 40 | Lua Nova, que entra em Virgem.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Reserve um momento do seu dia para silenciar o mundo exterior e voltar-se para dentro. Ao explorar as profundezas da sua alma, você poderá entender o que realmente está lhe incomodando. Muitos dos medos que te paralisam são ilusões criadas pela mente. Ao confrontá-los, você verá que a realidade é menos assustadora do que parece. A paz que você procura começa dentro de você.

Números da sorte: 3 - 14 - 22 - 15 | Lua Nova, que entra em Virgem.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Hoje, para alcançar mais equilíbrio e paz espiritual, é fundamental enxergar as situações com mais leveza e positividade. Valorize as pessoas ao seu redor e tente escutá-las com mais atenção e empatia. Muitas vezes, o que parece um conflito pode ser resolvido com diálogo sincero e sem julgamentos. Evite críticas impulsivas — elas afetam sua saúde emocional. Troque cobranças por conversas construtivas e veja como tudo melhora.

Números da sorte: 2 - 46 - 38 - 57 | Lua Nova, que entra em Virgem.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Este é o momento ideal para reorganizar seus espaços, seus pensamentos e suas prioridades. O ambiente ao seu redor influencia diretamente seu estado mental e emocional, então promova mudanças que tragam conforto e positividade. Antes de tomar decisões, reflita e estabeleça uma estratégia clara. Eliminar o que já não soma é o primeiro passo para atrair boas energias e renovar seu campo vibracional.

Números da sorte: 13 - 18 - 37 - 17 | Lua Nova, que entra em Virgem.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Talvez hoje você sinta uma vontade inexplicável de tentar algo novo — e isso é um sinal do universo pedindo renovação. Acredite em ideias que antes pareciam distantes ou inviáveis. Ao se permitir experimentar e explorar outras possibilidades, sua autoestima crescerá naturalmente. Dê o primeiro passo com confiança e se surpreenda com os resultados positivos que virão ao sair da zona de conforto.

Números da sorte: 12 - 31 - 45 – 19 | Lua Nova, que entra em Virgem.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

O dia favorece atitudes diferentes, leves e espontâneas. Use sua criatividade e permita-se imaginar uma realidade melhor para si. Quando soltamos as amarras e deixamos os sonhos fluírem, descobrimos rotas que antes estavam invisíveis. Hoje, experimente algo que desperte sua alma — pode ser uma arte, um lugar novo ou até um pensamento diferente. Isso abrirá portas para novas possibilidades e um futuro mais feliz.

Números da sorte: 10 - 42 - 7 - 13 | Lua Nova, que entra em Virgem.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Uma conversa importante pode surgir hoje, e ela exigirá coragem emocional. Não tenha medo de expressar o que sente ou pensa — sua visão tem valor. Fale com clareza, sem agressividade, mas com firmeza e convicção. Ao se posicionar com segurança, você conquista o respeito de todos ao seu redor. Ser ouvido e respeitado começa com a coragem de se colocar, sempre com equilíbrio e dignidade.

Números da sorte: 10 - 19 - 46 - 14 | Lua Nova, que entra em Virgem.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Hoje é um excelente dia para dar os primeiros passos rumo ao estilo de vida com o qual você tanto sonha. Você possui todo o potencial necessário para alcançar seus objetivos — só precisa definir metas reais e colocar energia nelas. Foque em escolhas que contribuam para sua paz interior, saúde e bem-estar. O futuro começa com as decisões que você toma agora. Acredite na sua força e siga em frente com confiança.

Números da sorte: 1 - 25 - 41 - 35 | Lua Nova, que entra em Virgem.

Fonte: Horóscopo Sideral

