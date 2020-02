Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (29/02) para o seu signo

ÁRIES

Os seus caminhos estão abertos e você deve manter suas esperanças. O dia promete tudo o que você conquistou pelo seu trabalho e pelos seus esforços pessoais e profissionais. O que for justo virá para suas mãos. Na saúde, tenha cuidado com tombos. Na vida amorosa, espere por novidades, mas não aja com orgulho nem seja radical nas decisões que tiver que tomar.

TOURO

Tranquilidade e sabedoria marcarão o seu dia em decisões importantes. Pode enfrentar alguns contratempos no trabalho, porém, você vai superá-los durante o dia. Nas finanças, pode receber uma pequena quantia inesperada e ter sorte nos ganhos. Cuide melhor da sua coluna vertebral. A vida social motivará reencontros de amor ou oportunidades de paqueras — abra-se às novidades. Invista mais na aparência e exerça seu poder de sedução.

GÊMEOS

Neste sábado, organize sua casa e foque nos pequenos problemas que pode resolver hoje. No trabalho, novos desafios motivarão seu crescimento. Financeiramente, não crie expectativas quanto a ganhos maiores e não gaste o que não tem. O dia não é de badalação, mas sinaliza visitas inesperadas ou convites para encontrar amigos. No lar, o entrosamento com parentes será maior. Boa saúde, mesmo assim, não descuide.

CÂNCER

É um bom momento para expressar suas ideias, mostrar jogo de cintura no trabalho e fazer contatos importantes com clientes ou pessoas que atuam na sua área. Aproveite para resolver tarefas que envolvem o público ou que exigem mais diplomacia. Passeio ou programa de última hora pode ser divertido. Um bom papo e muito charme serão suas melhores armas na paquera. Astral leve e descontraído com o par.

LEÃO

Oportunidades não faltarão para crescer profissionalmente. Já a vida financeira exigirá maior prudência nos gastos. Na saúde, é hora de fazer um check-up. Momentos em família vão ser mais agradáveis se apostar no diálogo. No amor, encontros rápidos e estimulantes. Fique de olho nas paqueras, invista mais em sua sensualidade e ouse mais. Não lamente o que passou, olhe para a frente e erga a cabeça!

VIRGEM

Atenda primeiro suas necessidades, assim conseguirá ajudar quem precisa. Ótimo dia para a vida financeira e profissional, com chance de sucesso em suas atividades e entrada de algum pequeno recurso. Na saúde, foque as atividades ao ar livre. No amor, a possessividade é inimiga da paz — dê mais espaço para quem ama e não seja tão exigente com quem está ao seu lado. Outro conselho dos astros é para não misturar assuntos materiais com afetivos.

LIBRA

Hoje, as lembranças e recordações ficarão mais intensas. A saudade do passado pode levar você a reatar laços de amizade, mas analise tudo isso com calma e paciência. A prudência é uma arma do sábio. Um entrada de dinheiro vai chegar para cobrir despesas. O dia favorece a resolução de pendências legais ou documentações. Saúde regular — preste atenção a qualquer sintoma. No amor, poderá reconstruir relação que estava abalada.

ESCORPIÃO

Bom dia para fazer um balanço da situação financeira para poder pagar as contas e sair de uma situação de sufoco. Não é hora de comprar, ainda mais à prestação. Controle a mania de gastar exageradamente para não se apertar depois. Terá produtividade nas tarefas e desembaraço em questões familiares. No amor, terá ajuda do par e boas conversas que vão levar a um maior entendimento. Cuide melhor de sua vida íntima.

SAGITÁRIO

Talvez alguém não cumpra o que prometeu devido a interferência de terceiros e isso pode te decepcionar. Também não espere muito de familiares e parentes, pois o clima estará incerto e tenso. Volte-se para a espiritualidade e peça ajuda para as questões que lhe afligem. Tenha cautela ao gastar sua grana. No amor, a compreensão será a aposta para o amor se edificar. Para quem está solteiro, alguém irá se declarar.

CAPRICÓRNIO

A palavra tem poder e por isso mesmo tenha muito cuidado com o que diz. Os outros podem levar você muito a sério e haverá discussão ou briga. Dia favorável para viagem ou passeio. Já as atividades comerciais e vendas são desaconselhadas pelos astros. No amor, tenha calma e nada de ciúme. Dê tempo ao tempo para que tudo se resolva e se esclareça. Você pode conquistar a simpatia de superiores e receber convite para algum projeto novo de trabalho.

AQUÁRIO

Talvez seja muito bom se isolar um pouco, se reservar e voltar-se para o seu interior, para a fé e a oração. Os contratempos que afetam os outros também podem afetar você, já que tem solidariedade e se coloca no lugar das pessoas.Trace metas e ajude a quem está precisando. No amor, conflitos passageiros, mas nada que não se resolva com uma boa conversa. Em casa, não esconda seus sentimentos nem o que está te afligindo, mas fale com cuidado e calma.

PEIXES

No emprego, procure agir com mais diplomacia e calma para superar as diferenças e abrir portas um tanto emperradas. Também reveja sua posição atual e lembre-se de que tudo é provisório e as dificuldades são momentâneas. Na família tenha mais paciência com os parentes mais velhos e aqueles que precisam sempre de atenção. No setor amoroso, alguém pode lhe prometer e não cumprir a palavra. Se estiver sem um amor, é um bom momento para aceitar um convite para sair.

Horóscopo

