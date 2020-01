Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (29/01) para o seu signo

ÁRIES

A Lua vai realçar toda determinação e coragem do seu signo e você terá garra de sobra para batalhar pelos seus objetivos. No trabalho, mostre iniciativa e espírito de liderança. Mas sem querer impor demais as suas vontades. Seu jeito firme e decidido vai chamar atenção na paquera. A dois, demonstre seus sentimentos e faça planos com o par. Mas controle suas reações e sua franqueza.

TOURO

Seu astral vai oscilar ao longo do dia e você pode se sentir mais cansaço em alguns momentos. Procure fugir de agitação e ficar mais no seu canto. Confie na sua intuição, especialmente para não cair nas garras de gente falsa e mentirosa. Na paquera, pode se envolver com uma pessoa que já é comprometida ou que esconde algum segredo. Na união, fortaleça a confiança e não deixe dúvidas no ar.

GÊMEOS

Você vai sentir uma vontade maior de colocar em prática seus projetos para o futuro. Terá muita facilidade para fazer amizades e parcerias, então, busque aliados para concretizar seus ideais. Boa sintonia com os amigos e também para se enturmar com gente nova. Agite sua vida social, ainda mais se quer achar um novo amor. No romance, boa sintonia com seu bem, valorize o companheirismo.

CÂNCER

A Lua vai acentuar o lado mais ambicioso do seu signo. Isso indica que você não vai medir esforços para se destacar no trabalho. Vai querer o reconhecimento dos chefes e ficará de olho nas oportunidades de promoção. Sua vaidade também vai aumentar: cuide do visual. Vai escolher seus pretendentes a dedo na paquera. Romance firme e forte. Defina metas para o futuro a dois.

LEÃO

Não perca a chance de fazer cursos, aprender uma nova função ou trocar experiências com colegas que já alcançaram uma boa colocação no mercado de trabalho. Se você quer crescer, deve seguir bons exemplos, deve estudar e se esforçar. Na paquera, afinidades de ideias contarão mais pontos para você. Quem já achou sua cara-metade vai descobrir ainda mais pontos em comum com quem ama.

VIRGEM

Suas emoções estarão mais intensas hoje e você pode incomodar com mudanças e instabilidades. Controle a irritação, confie na sua intuição e procure se adaptar às situações sem perder o otimismo. Encare os desafios como oportunidades. A Lua realça sua sensualidade e anuncia um dia excitante na paquera e na vida a dois. É hora de revelar seu lado mais ousado e ardente na intimidade.

LIBRA

Assuntos de casa e família podem exigir sua atenção no comecinho da manhã. Encare os desafios com maturidade, mas controle suas reações para não brigar. No emprego, una-se aos colegas e estimule a cooperação. A Lua estimula o romance e você pode sentir um desejo maior de encontrar a sua verdadeira alma gêmea. Bom dia para iniciar um namoro ou fortalecer a união com seu bem.

ESCORPIÃO

Estará com ótimo pique para o trabalho. Você vai encarar as tarefas com muita disciplina e responsabilidade. Aproveite para terminar o que ficou pendente e colocar todo o serviço em dia. Só não descuide da saúde: é seu maior patrimônio. Simpatia e bom papo serão seus aliados na paquera. Boa sintonia com colega ou pessoa conhecida. No romance, participe mais dos interesses do par e seja prestativo(a).

SAGITÁRIO

A Lua no seu paraíso astral fará tudo parecer fácil, até mesmo as tarefas mais complicadas. É um dia de sorte, por isso, não deixe de fazer uma fezinha. Use seu charme e criatividade para cativar as pessoas e vencer os obstáculos. Aguarde novidade e fortes emoções na paquera. Pode até ser difícil escolher. Na vida a dois, o astral pede doses extras de carinho, romantismo e sedução.

CAPRICÓRNIO

Você pode ter uma boa oportunidade de retomar um projeto que passou tempos esquecido na gaveta. Também pode voltar a um antigo serviço ou usar a experiência que teve em outro emprego para se dar bem agora. Boa sintonia com a família. Pode preferir ficar em casa e deixar as paqueras meio de lado hoje. No convívio com quem ama, programas caseiros serão uma boa opção hoje.

AQUÁRIO

A Lua vai realçar o seu poder de comunicação e você saberá direitinho o que dizer para convencer as pessoas do que quiser. Bom dia para fazer contatos, divulgar seus serviços e participar de entrevistas de emprego. Vai se destacar também no comércio. Papos e encontros animados vão estimular as paqueras. O diálogo também será mais fácil e prazeroso na vida a dois. Abra o seu coração.

PEIXES

O desejo de ganhar dinheiro e melhorar de vida será maior agora e isso pode ser um bom incentivo para você mergulhar no trabalho. Mostre o que sabe fazer melhor e faça o que estiver ao seu alcance para aumentar seus ganhos. Corte gastos e guarde umas economias. Seu coração vai pedir segurança, então, invista num namoro sério. Se já achou sua alma gêmea, cuide bem do par e mostre o quanto o ama.

