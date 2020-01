Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (26/01) para o seu signo

ÁRIES

Seu dia deve seguir sem muitas novidades hoje. Aproveite para deixar as preocupações e os compromissos de lado e tente relaxar. Talvez se interesse por amigos ou convites da turma, mas se preferir ficar no seu canto, tudo bem. Atração por uma pessoa comprometida pode ficar mais forte. A dois, não dê espaço para dúvidas e insegurança. Converse e compartilhe seus sonhos com o par.

TOURO

Bom dia para dar asas à vaidade e investir na sua aparência. Tudo que fizer para se sentir mais atraente vai valer a pena. À noite, pode ter boas noticias e alegrias com amigos. Aceite os convites da turma, especialmente se estiver livre e sem um amor. Na paquera, pode até pintar um clima com alguém do seu círculo de amizades. No romance, valorize o companheirismo e apimente o sexo com muita ousadia.

GÊMEOS

Bom domingo para viajar, visitar ou receber a visita de pessoas que moram longe. Fora isso, a ordem é descansar e aproveitar o dia de folga sem preocupações. Um trato no visual será bem-vindo à noite. Boa popularidade nas paqueras. Seu charme pode atrair alguém influente e disputado. Marte incendeia a paixão no romance, mas cuidado para não impor as suas vontades. Respeite as diferenças.

CÂNCER

Em casa, que tal aproveitar o domingão para dar uma geral em suas coisas, separar o que não usa mais e fazer uma doação? Além de abrir espaço nos armários, você vai ajudar alguém que precisa. Saudade de alguém que está longe pode apertar à noite: faça contato. Na paquera, vai querer alguém com ideias e projetos semelhantes aos seus. Uma paixão pode surpreender. Apoie o par no que puder. Sexo quente.

LEÃO

Nem pense em se isolar hoje! Você vai aproveitar muito melhor o dia se estiver ao lado de pessoas queridas e amigos. Não espere os outros virem atrás de você, procure por eles e mostre que se sente bem com eles. Sua sensualidade deve aumentar à noite, sinal de novidades na paquera e na vida a dois. Use e abuse do seu poder de sedução e surpreenda quem ama com atitudes sensuais e ousadas.

VIRGEM

Não é porque é domingo que você vai deixar a saúde de lado. Aproveite o dia de folga para caprichar na alimentação, fazer exercícios e dar uma atenção especial à sua qualidade de vida. Nos assuntos do coração, o desejo de encontrar uma pessoa especial e assumir um compromisso sério será maior. Não deixe a família interferir demais na sua relação. Paixão e desejos vão ferver na intimidade.

LIBRA

O domingo tende a ser tranquilo e sem muitas novidades, mas não perca a chance de se divertir. Aceite convites para festas, encontros e passeios. Ou sugira você um programa legal para fazer com os mais chegados. Se você busca um novo amor, confie no destino. Um charme discreto pode atrair o amor certo. Cuide da saúde e da beleza. Apoie os projetos do seu bem e não brigue à toa.

ESCORPIÃO

Um dia em família fará bem ao seu astral. Talvez queira arrumar seu quarto, rever algumas fotos e recordações. Também vale relembrar bons momentos com os parentes, desde que só lembre das coisas boas. À noite, pode pintar uma boa oportunidade de diversão ou paquera. Jogue charme para conquistar alguém ou para encantar seu amor. Só não vá cortar o clima com cobranças, ok?

SAGITÁRIO

Talvez você queira interagir mais com as pessoas hoje, fazer contatos, saber e participar mais da vida de quem estima. Especialmente amigos, parentes e vizinhos com os quais não conversa com muita frequência. À noite, seu foco estará na família. Marte indica que vai chegar junto na paquera. Se você já achou sua cara-metade, é entre quatro paredes que o clima promete esquentar.

CAPRICÓRNIO

Bom dia para curtir as suas coisinhas e o conforto que conquistou com seu trabalho. Você dará valor apenas ao que realmente importa para a sua felicidade. Pode ter notícias interessantes no fim do dia. Se a paixão é proibida, tenha muito cuidado para não cair na boca do povo. Para quem vive um relação estável, a noite será perfeita para conversar, falar de amor e contar seus desejos mais secretos.

AQUÁRIO

A Lua realça seu espírito livre e você pode querer aproveitar o domingo para sair completamente da rotina. Experimente ir a lugares diferentes, conhecer gente nova e fazer coisas que ajudem a “oxigenar” a sua mente. Só não vale exagerar nos gastos, ok? Se você está só, atração por amigo ou amiga continua forte e, se sentir firmeza, pode até se render a um namoro mais sério. O romance precisa de cuidados: zele pelo que é seu.

PEIXES

Fazer nada – este provavelmente será seu lema hoje. Quanto mais cansaço estiver sentindo, mais no seu cantinho você vai querer ficar. Bom astral para dormir, ouvir música, ler, meditar, pensar na vida e descansar. Repor as energias será importante para encarar os desafios da próxima semana. Na paquera, vai encantar quem quiser com seu charme. Na união, quanto mais carinho e romantismo, melhor.

Horóscopo (Via João Bidu)

