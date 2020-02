Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (24/02) para o seu signo

ÁRIES

Você hoje está em destaque e seu poder de liderança estará nas alturas. Você terá o respeito dos outros, por isso mesmo, tenha bom senso e moderação para não acabar metendo os pés pelas mãos. Evite exageros, em tudo e por tudo. Com a Lua em Peixes, terá inspiração e acreditará nos seus sonhos. No amor, uma conversa amiga vai te confortar muito. Na saúde, cuidado com queimaduras. Vida familiar mais feliz.

TOURO

Hoje é um dia indicado para você voltar atrás, fazer o retrospecto no passado e verificar o que é que está certo ou o que está errado. Corrija e reveja o que for possível. Aposte em comércio e vendas. Busque apoio ou ajuda espiritual para enfrentar suas dificuldades financeiras e profissionais. Não se menospreze. Na paquera, sua sensualidade vai atrair atenções. Se tem um par, acredite na pessoa amada e seja feliz.

GÊMEOS

O dia inicia exigindo previdência quanto aos gastos. É que os astros indicam altos e baixos nas finanças. Também haverá melancolia e saudosismo de coisas que já se foram e que não são mais como antes. Encare isso com doçura e sem se lamentar. Aproveite as experiências da vida para melhor viver e contribuir com a felicidade do próximo também. Atração no amor e muita sensualidade. Não exagere na alimentação.

CÂNCER

Hora de se organizar melhor para permitir que a prosperidade chegue até você. Saia de casa, vá ao cinema ou teatro. Permita que pessoas interessantes se aproximem. No amor, fale ao par daquilo que incomoda, mas não faça dramas. Pense em poupar um pouco para investir em melhorias no seu lar. Beba mais água e faça caminhadas. No trabalho, a cooperação deve ser o maior objetivo. Sexualidade em alta e muita diversão a dois.

LEÃO

As surpresas e o inesperado se sucedem a cada hora. Você pode ter alegrias ou desgostos repentinos. Depende de quem você estiver cercado neste momento. Seu poder criativo no trabalho está em ascensão. Faça algo e chame a atenção sobre si. Amor firme e certo vem aí. Alegrias em atividades em grupo, aproveite para a troca de ideias ou informações. Não exagere na bebida ou alimentação. Para se reenergizar, procure tomar mais sol.

VIRGEM

A força da Lua é positiva e contribui para que realize seus sonhos e seus projetos mais desejados. Bom dia para negociar ou pedir emprego. Você estará com sorte: é hora de se expandir, de arriscar e de aventurar com vistas ao futuro. Lute para ser feliz. Risos e brincadeiras marcarão o seu dia. Na área afetiva, muito carinho ou envolvimentos breves. Aposte na simpatia e alto-astral, assim as portas se abrirão.

LIBRA

Nesta segunda, ligue-se um pouco mais nas necessidades da sua casa e da sua família. Coloque as contas domésticas em dia. Procure honrar compromissos e cumpra seus deveres à risca. O passado exige uma solução, uma atitude, um retrocesso em busca do que é justo, mas não seja muito exigente consigo. No amor, receptividade e encontros que podem levar a um relacionamento mais sério. Cuide do estômago, evite alimentos muito ácidos.

ESCORPIÃO

Hoje você pode querer dar ordens e será acatada, do jeito que você gosta. Mas é preciso ouvir também os outros antes de se impor, assim, não vai cometer exageros. Grandes ideias e inspirações divinas podem lhe ocorrer para o trabalho. Mas evite cometer gafes fazendo alguma crítica ou comentário inoportuno. Novidades felizes no amor. As estrelas mandam boas energias para sua saúde e bem-estar. Em casa, o clima será de paz.

SAGITÁRIO

Os astros prenunciam um dia de popularidade, de novas amizades e de boa conversa, entre você e pessoas da intimidade e da sua família. Exponha seus pontos de vista e suas ideias, sem medo e sem receio. Uma amizade pode acabar se transformando em amor mais sério. As questões relativas ao trabalho precisam ser revistas, não force a barra numa situação que envolva disputas profissionais. O dinheiro virá na hora certa.

CAPRICÓRNIO

Poderá receber benefícios inesperados de pessoas próximas. Podem ser através de um presente, um favor ou uma palavra certa na hora certa. Agradeça os bens e a generosidade de quem lhe quer bem. No setor amoroso, confie. Muito em breve, novidades pintarão que trarão felicidade. Cuidado com a teimosia nas questões profissionais, evite discussões por motivos banais. Procure se abrir socialmente para novos contatos e oportunidades.

AQUÁRIO

Nem tudo o que parece, é. Por isso mesmo tenha cuidado e não compre gato por lebre. É um bom dia para procurar emprego. Os astros avisam que há oportunidades de negócios ou aquisições. No amor, você receberá na mesma medida que der de si ao seu par. O seu carisma e magnetismo sexual está em alta, aproveite a fase para se produzir mais e se sentir mais atraente.

PEIXES

A Lua transita em sua primeira casa astral e os caminhos estão abertos para promover mudanças e acordos na sua vida profissional. Negócios e vendas comissionadas estão em alta. Se precisar fazer tratamento médico, vai conseguir o resultado esperado. O amor que lhe dão é leal e sincero, confie. Os astros inspiram a paixão e prometem relacionamentos intensos para quem está só. Procure dar um maior toque de beleza em casa.

Horóscopo (Via João Bidu)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também