Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (23/02) para o seu signo

ÁRIES

Uma situação de insegurança move o dia de hoje em seu horóscopo. Talvez fique à espera da boa vontade e decisão de terceiros, mas pode ir em frente com os planos. Apenas não tome decisões precipitadas para não se arrepender. A vida financeira tende a se reequilibrar naturalmente, então, evite a ansiedade e priorize o que precisa pagar. No amor, os astros indicam novidades surpreendentes. Dia de fazer programas sociais. Em casa, um pouco de tensão.

TOURO

Procure organizar sua vida e principalmente sua pauta de trabalho, e não saia dela por qualquer motivo. Cumpra seus deveres e obrigações e pague as contas em dia. Seja pontual e nada terão a reclamar de você. No amor, aja com responsabilidade. Cuidado com o orgulho ou prepotência, capaz de afastar pessoas importantes de você. fique de olho em sua saúde. O clima será de amorosidade no lar.

GÊMEOS

Leve avante os planos e espere o melhor que fez por merecer no passado. Conclua negócios e atividades pendentes. Bom dia para pensar em como produzir mais e melhor no serviço. No setor amoroso, medite um pouco e analise as coisas com honestidade — é preciso perseverar. Não seja tão intolerante com os erros dos outros. Meça suas palavras para não machucar quem te admira. Tudo bem com sua saúde.

CÂNCER

Vá em frente e não titubeie. Os caminhos estão abertos e este é um dos melhores dias para você. Favorável para prestar concurso, pedir favores e reivindicar seus direitos. A sorte é sua. No amor, desfrute tudo de bom que está merecendo e conserve a relação com carinho e respeito. Tire proveito das situações sociais e revele sua coragem em ousar. Discrição é fundamental em seus projetos. Tenha cautela com os gastos!

LEÃO

Sua saúde vai precisar de atenção hoje. O relacionamento de família e a vida social estarão tranquilos. Encare cada dia e momento com emoção e positividade. Encontros e reencontros felizes tanto em matéria de amizade como de amor. Seja prudente com os gastos em viagens ou festas. Sabendo poupar, não vai faltar. Momentos sexuais intensos.

VIRGEM

O repouso e uma vida mais reservada são aconselhados no dia de hoje. Você tem que pensar melhor, analisar e buscar novos rumos para questões novas ou antigas a resolver. Estude e fique por dentro de tudo o que está acontecendo. Vise mais a vida espiritual e faça algum retiro, se puder. Não deixe sua saúde de lado. Confie no amor de seu par.

LIBRA

Confie mais em você e nas proteções divinas que estão lhe dando o respaldo necessário, neste dia de dúvidas e muitas incertezas. Segure o que é seu e o seu dinheiro. Não deixe que ninguém abuse da sua boa-fé e do que é seu. Tire o dia para um passeio ao ar livre e evite aglomerações. No amor, fique mais atento(a) ao diálogo e a aproximação de pessoas em seu ambiente. Valorize os familiares que te amam.

ESCORPIÃO

A Lua transita em seu paraíso astral, por isso, está na hora de fazer novas amizades e de conservar as que já tem, com atitudes delicadas e atenciosas que fortalecem os laços com as pessoas que quer bem. Converse e troque ideias, saiba interagir, pois tudo vem somar e trazer novas experiências à sua vida. Dia favorável para romances duradouros e alegrias a dois. Cuidado com alergias.

SAGITÁRIO

Uma surpresa, uma visita, um gesto de afeto e de amizade pode lhe deixar com as emoções à flor da pele — sentirá também gratidão. Confie no poder da fé, de suas orações e das proteções divinas. Concentre-se e faça seus pedidos e será atendido dentro do que for justo. No amor, é preciso dar para receber para que a cumplicidade se fortaleça. Magnetismo sexual em alta, aproveite para exercer seu poder de atração.

CAPRICÓRNIO

Nada será muito fácil, mas é agora que você vai provar a sua capacidade, seus talentos e exercitar suas virtudes. Insista nos planos e confie em que tudo vai dar certo se você der o melhor de si ao seu projeto. Coloque à prova sua capacidade de empreender e realizar tarefas difíceis e terá sua recompensa. No amor, curta a boa companhia de sua alma gêmea. Boas surpresas e novidades na paquera. Em casa, melhor evitar discussões.

AQUÁRIO

Cuide de você e da sua saúde. Faça exercícios leves e evite ficar só no sofá — mexa-se. A vida é movimento também e quem fica parado não cria boa energia. No setor amoroso, espere receber todo apoio e dedicação de seu parceiro. O sonho de um romance ideal tem tudo para acontecer. Invista no seu poder de sedução e num bom papo, pois a inteligência é um afrodisíaco para você. Os astros indicam que é um dia indicado para pensar em projetos de trabalho.

PEIXES

Neste domingo, procure a companhia de pessoas calmas, tranquilas e otimistas, que têm boa vontade e que se mostrem simpáticas e receptivas. Elas lhe serão úteis e prestativas. É hora também de cuidar da saúde seguindo as indicações médicas. No amor, espere contato da pessoa amada ou que nutre interesse. Convite para sair ou breve viagem há de pintar. Em casa, é hora de acabar com a bagunça, organize-se! Cuide de sua vida espiritual.

Horóscopo (Via João Bidu)

