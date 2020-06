Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (22/06) para o seu signo

ÁRIES

A Lua segue no fundo do céu em seu Horóscopo, forma conjunção com Mercúrio e coloca em evidência os assuntos do seu lar nesta segundona. Isso significa que você terá muita assertividade para conversar com os parentes e encontrará soluções habilidosas para os probleminhas domésticos. Pode aproveitar o início da semana para resolver questões corriqueiras que envolvam sua casa ou sua família. É uma fase especial para quem trabalha em casa, com parentes ou serviços caseiros. Você também vai se destacar pelo que aprendeu no passado e hoje sabe fazer bem: aposte nas experiências e no conhecimento acumulados. Entre o fim da tarde e à noite, a Lua troca likes com Netuno e pode deixar seu astral mais reservado. Seu comportamento tende a ficar mais tranquilo e você estará mais a fim de sossegar em seu canto, por isso, talvez deixe as paqueras meio de lado hoje. Na relação a dois, curta seu bem e seu ninho de amor.

TOURO

Semana começando com boas vibes para o seu signo e promessas de sucesso em suas iniciativas. Hoje a Lua se aproxima de Mercúrio e duplica energias com o planeta da comunicação em sua Casa 3, elevando a sua capacidade de se expressar. Você terá muita habilidade para dialogar, pechinchar e fazer acordos, o que deve favorecer bastante o seu trabalho e seus interesses. O astral é especialmente favorável para quem trabalha com comércio online, telemarketing e atendimento ao público, sobretudo via aplicativos, telefone e em serviços de entrega. Nos contatos e relacionamentos, você dará ideias supercriativas e terá ótimos argumentos. Entre o final da tarde e o período noturno, a Lua fica de boas com Netuno, inspirando seu lado romântico e bom de papo. Explore a sua boa lábia para se dar bem nas paqueras e no romance. Vai conseguir o que quiser com charme, simpatia e conversas agradáveis.

GÊMEOS

Seu signo não figura entre os mais materialistas, mas hoje você vai dar atenção extra aos interesses financeiros e tudo indica que vai encarar o início da semana com muita garra para correr atrás do dinheiro. O recado é da Lua, que segue o baile em sua Casa da Fortuna e forma conjunção com Mercúrio, seu regente, nas primeiras horas dessa segundona. Essas vibes vão ativar seu tino comercial, seu instinto para negociar e seu desejo de melhorar de vida. O momento é oportuno para usar a criatividade em prol dos seus ganhos, seja no trabalho ou com algum novo empreendimento que pensa em começar. Se tiver chance, também vale conversar com superiores sobre alguma melhoria no emprego. Na paquera, vai buscar alguém que te dê segurança e usará todo seu charme. Lua e Netuno iluminam a noite e prometem um clima intenso e sedutor a dois. Só não deixe o ciúme atrapalhar.

CÂNCER

Hoje as energias astrais brilham especialmente para você e tudo indica que vai começar a semana com o pé direito. A Lua segue em seu signo e se aproxima de Mercúrio logo cedo, incentivando seu lado habilidoso, criativo e caprichoso. O momento é propício para explorar todos os seus talentos no trabalho e o melhor é que você contará com determinação e criatividade em dobro para conquistar seus objetivos. Terá muita facilidade para expor o que pensa e pode fazer acordos bem vantajosos. Se sonha com mudanças em sua vida e pretende aperfeiçoar seus conhecimentos e suas técnicas, saiba que o sinal está aberto para investir em cursos online e treinamentos. Entre o final da tarde e à noite, a Lua sorri para Netuno e manda proteção extra para os seus assuntos sentimentais. O desejo de viver um grande amor será maior, boas novas podem rolar e a paixão estará iluminada. Se você já achou sua cara-metade, fortaleça a união e deixe as diferenças para lá!

LEÃO

Falar menos e ouvir mais: essa é a dica esperta para você nesta segundona e quem traz é da Lua, que continua em seu inferno astral e forma conjunção com Mercúrio no mesmo setor. Essa concentração de energias em sua Casa 12 pede mais cautela, discrição e prudência para o seu signo, ainda mais nas primeiras horas do dia. Fique na sua, procure observar melhor o que acontece à sua volta e confie na sua intuição para identificar perigos e oportunidades. Outra recomendação é não deixar a prevenção de lado e reforçar a atenção com a saúde. Em contrapartida, a Lua vai formar excelente aspecto com Netuno entre o final da tarde e à noite, indicando que você pode resolver um problema ou mudar algo que incomoda nesse período. Romance secreto recebe bons estímulos neste início de semana. Na relação a dois, é hora de alimentar os laços de confiança e dar mais valor os momentos de intimidade com o love.

VIRGEM

Os astros incentivarão você a se concentrar nos seus ideais e projetos para o futuro. A Lua canceriana é mais que sua amiga, é sua friend, e logo cedinho soma energias com Mercúrio, seu planeta regente, estimulando seus planos, objetivos e suas esperanças. Sua vitalidade mental se fortalece e você terá ideias férteis para lidar com as demandas deste início de semana. Vai contar com muita criatividade e pode encontrar soluções inovadoras para agilizar o trabalho e conseguir melhorias. Atividades em equipe, mesmo à distância, devem fluir bem hoje e a cooperação dos colegas e ajudará todos a atingirem metas em comum. Entre o final da tarde e à noite, a Lua troca likes com Netuno e deixa o astral mega romântico no amor. Envolvimento com alguém do seu círculo social tem tudo para engrenar. Nas redes sociais, seu jeito pop, receptivo e simpático vai fazer sucesso, atraindo fãs e paqueras. Na vida a dois, é hora de valorizar o companheirismo, a parceria e revelar seu lado mais carinhoso.

LIBRA

Semana nova chegando com a vibe da Lua no ponto mais alto do seu Horóscopo e a bonita ainda se aproxima de Mercúrio, duplicando as chances de carimbar o seu passaporte para o sucesso. Essas influências vão deixar seu jeito mais ambicioso e focado nos interesses profissionais, sinal de que você terá disposição extra para batalhar por seu espaço, reconhecimento e lugar ao sol. Mostre suas competências e habilidades, pois há boas chances de conquistar melhorias no emprego. Segundona estimulante para conversar com os chefes e deixar claro que tem condições de assumir novos desafios. A família vai apoiar seus projetos e a sensação de ter com quem contar vai fazer toda diferença em seu astral. Entre o fim da tarde e à noite, Lua e Netuno elevam seu bem-estar e sua vontade de cooperar com as pessoas queridas. Na paquera, você será exigente e vai escolher a dedo o crush. A dois, bom período para falar do futuro e fazer planos.

ESCORPIÃO

Se depender do estímulo astral da Lua, boas novas devem marcar presença em sua vida. Logo cedinho ela entra em Câncer, signo de Água, o mesmo elemento que o seu, elevando sua fé e sua já poderosa percepção. A Lua também vai formar conjunção com Mercúrio e despertará sua sede de conhecimento. O momento é perfeito para você investir nos estudos e você terá muita facilidade para memorizar e aprender coisas diferentes. Invista em cursos e siga o exemplo de pessoas bem-sucedidas para atualizar seu currículo, ampliar seus horizontes e progredir na vida. Hoje a Lua também fica de boas com Netuno e promete uma fase de sorte: pode se dar bem ao fazer uma fezinha ou participar de sorteios nas redes sociais. À noite, notícia de alguém que está longe pode alegrar seu coração. Sua estrela vai brilhar na paixão e será mais fácil conquistar o crush. Na paquera, vai buscar alguém que combine mesmo com você. No romance, sintonia deliciosa com sua cara-metade.

SAGITÁRIO

A semana começa em clima de transformação e como seu signo curte novidades, pode tirar excelente proveito dessa fase de mudança. Logo cedinho, a Lua soma forças com Mercúrio em sua Casa 8, estimulando a sair da sua zona de conforto e promover algumas alterações em sua rotina. Terá disposição de sobra para cortar o que representa atraso ou incômodo em qualquer setor da sua vida. Talvez você queira fazer uma limpeza nas suas coisas e se desvencilhar do que não tem mais utilidade. Só tenha cautela para não jogar fora algo importante e que possa precisar depois. Bom período para dialogar e se reconciliar com alguém querido. Só controle bem os gastos para não se enrolar. Entre o fim da tarde e à noite, a Lua troca likes com Netuno e traz um astral mais cúmplice e romântico para a paixão e o sexo. Na paquera, você vai encantar quem quiser com sensualidade e bons papos. Fase envolvente e excitante na união: desejos ardentes com seu love!

CAPRICÓRNIO

A Lua segue o baile no lado oposto do seu Horóscopo e se aproxima de Mercúrio nas primeiras horas dessa segundona, anunciando um período muito estimulante para seus relacionamentos pessoais e profissionais. Sua comunicação estará mais assertiva, habilidosa e você pode tomar iniciativas certeiras ao somar forças com os outros: vai argumentar e convencer os outros com facilidade. É hora de se aliar aos colegas no trabalho para agilizar as tarefas e conseguir algo que interesse a todos. Troquem ideias para encontrar saídas criativas para os problemas e vencer a concorrência. Lua e Netuno mandam ótimas vibes para sua vida amorosa entre o final da tarde e à noite. O desejo de assumir compromisso fica mais intenso e não vai faltar receptividade na paixão. Pode receber um pedido de namoro ou casamento. No romance, saberá conversar e resolver assuntos importantes com quem ama. A união ficará ainda mais forte.

AQUÁRIO

Os astros darão disposição e sabedoria extras para você encarar seus deveres e seu trabalho neste início de semana. A Lua fica mais perto de Mercúrio e forma conjunção com o astro da comunicação na parte da manhã, indicando um bom período para cuidar dos seus interesses e interagir com os colegas. Aproveite para colocar as tarefas em dia e organizar melhor o seu cronograma. Seu empenho e criatividade no serviço podem servir de exemplo para outros profissionais e também garantir uma grana extra para o bolso. Só evite assumir muitas responsabilidades, pois o momento também pede atenção especial à sua saúde. Entre o fim da tarde e à noite, a Lua sorri para Netuno e traz ares românticos para a paixão. Pode se evolver num romance secreto com colega ou então passar a ter mais certezas em um lance que estava indefinido. Na vida a dois, clima de cooperação em alta. Vocês vão se ajudar e compartilhar tudo.

PEIXES

Com as ótimas vibes que a Lua e Mercúrio enviam para o seu paraíso astral, tudo vai parecer mais fácil e divertido neste início de semana. A sorte vai soprar em sua direção, sua estrela vai brilhar e as coisas devem fluir de acordo com as suas expectativas, no trabalho e na vida pessoal. Além de esbanjar criatividade, você terá ideias rápidas para tudo e vai se entender com todos ao seu redor. Confie em seus insights e em seus talentos: se explorar esses dons fará sua segunda-feira ser prazerosa e produtiva. Entre o fim da tarde e à noite, a Lua troca likes com Netuno, que segue o lento passeio em seu signo, abrindo os seus caminhos no amor. Não faltará imaginação nem poder de atração para envolver o crush. Se não tem ninguém em vista, conversas nas redes sociais podem render muita paquera. Seu charme será irresistível e você só ficará sem um love se quiser. Quem já achou sua alma gêmea pode contar com carinho e companheirismo em dobro.

por João Bidu

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também