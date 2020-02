Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (20/02) para o seu signo

ÁRIES

Priorize as tarefas que dependem da sua iniciativa, mas faça isso sem brigar com alguém mais conservador. Se confiar na sorte, pode se dar bem em jogo ou aposta agora. Aproveite o momento para rever algumas coisas e melhorar seu entrosamento com pessoas mais velhas ou exigentes. Graças ao seu charme, você tem tudo para arrasar na paquera! Há sinal de muito romantismo e dedicação na vida amorosa.

TOURO

Você já não vai se sentir tão só e mal compreendido. Muita coisa será esclarecida se houver diálogo entre você e as pessoas do seu círculo íntimo e a situação vai melhorar. Não se mostre indiferente aos demais. Trate com objetividade seus problemas de trabalho e evite discussões. Bom dia para aquisições e vendas, mas seja prudente com as negociações. No amor, respeite quem está ao seu lado. Na saúde, atenção ao estômago.

GÊMEOS

É necessário fazer acordos, dialogar, assinar contrato e fazer acertos de conta e o melhor horário para fazer isso será à tarde. Mas é preciso haver respeito entre as duas partes. Não compre a briga de terceiros e nem se meta em debates acalordados. A vida profissional tende ao equilíbrio. Já com grana, tenha cautela. Clima leve na vida familiar. Festas e diversões noturnas vão fazer você ficar com um jeito mais romântico e sentimental. Uma nova paixão pode surgir.

CÂNCER

Você estará em busca de crescer e assumir o controle da situação social. Quem dá as cartas é você. O trabalho dobrado e os esforços despendidos vão surtir efeitos positivos na profissão. Não faça nada na área financeira sem analisar antes os riscos. Se está só, pode surgir um amor novo ou o fortalecimento da relação. Seu magnetismo sexual está a toda. Sua saúde estará boa.

LEÃO

Seus planos vai encaminhar muito bem. Você terá mais benefícios do que espera, mas legalize as coisas antes. Também os astros avisam para não confiar totalmente nos outros. Na família, problema com pessoa idosa pode preocupar. Vida financeira favorável, com tendência a estabilização. No amor, peça ajuda a um terceiro para esclarecer alguma dúvida. Com seu brilho pessoal em destaque, será mais fácil conquistar. Atenção aos rins e bexiga.

VIRGEM

Na família, podem ocorrer divergências e discussões podem ocorrer pelos motivos mais banais. Use de diplomacia e tolerância para que tudo se resolva de modo democrático, com o direito para todos. Bom momento para reorgizar a vida profissional e também para buscar um novo emprego. A vida financeira tende a oscilações. Na área sentimental, pode haver oposição de terceiros e implicâncias de alguém. Cuide de sua saúde e tenha cuidado com o estresse.

LIBRA

O dia inicia com reencontros muito felizes e produtivos. Você tem que se esforçar muito e trabalhar dobrado para cumprir seus deveres e suas metas. Você vai precisar de coragem, determinação e de muita fé para levar isso até o fim. A saúde é um outro ponto delicado, cuide-se. Não se angustie com questões que você não poderá resolver no momento. No amor, há motivo para ser feliz.

ESCORPIÃO

O Sol em Peixes revela que este é um dos melhores períodos do ano para você. Favorece a realização de viagem, a mudar de cidade ou de atividade. No trabalho ou nos negócios procure agir com moderação. Também os astros avisam para não gastar demais. Esclareça dúvidas com a pessoa amada e evite deixar pendências que podem minar a relação. Para quem está solteiro, uma aproximação de uma pessoas interessante que pode se tornar namoro. Saúde boa.

SAGITÁRIO

Não titubeie e não tenha medo de nada. Os caminhos estão abertos e você deve ir em frente. O dia favorece pequena viagem, passeio, compras, vendas e negociação. Siga sua intuição e confie no amanhã. É um bom momento para se dedicar à vida espiritual ou a uma leitura. Apesar dos seus receios, as estrelas favorecem a vida amorosa.

CAPRICÓRNIO

Pode levar avante os planos e realize o que tem em mente. Negócios e viagem estão favorecidos. Comunique-se com gente de longe e faça acordos importantes. Evite comentar de seus projetos e intensões com terceiros. Cuidado com extravio de documentos. A grana que você precisa virá no momento que você mais precisa, trazendo tranquilidade. Reencontro feliz no amor. Se está só, seja prudente.

AQUÁRIO

Com Mercúrio retrógrado nos céus, tenha calma e paciência e procure contornar os conflitos e os problemas de relacionamento. Um dia é de dar e o outro de receber. Hoje você está em alta no serviço e tem que seguir a intuição somente. Não subestime sua capacidade, invista mais em você e na sua preparação profissional. os astros preveem encontros felizes na vida social.

PEIXES

Este é um dia de novidades e de visita para você. Alguém vai lhe mandar uma mensagem eletrônica ou vai se comunicar de outra forma quando menos esperar. Sua criatividade está em alta, use-a a seu favor. Mas mesmo assim não confie demasiado nos outros, pois nem todos são sinceros. Dose seus gastos e não empreste seu dinheiro. No amor, pode ter problemas por causa de interferências de familiares, saiba impor limites. Saúde em alta.

Horóscopo (Via João Bidu)

