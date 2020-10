Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (16/10) para o seu signo

ÁRIES 21/3 a 20/4

O dia deve ser tenso e alguns planos podem dar errado, mas não desanime! Na paquera, vai querer lance sério. Valorize os objetivos em comum a dois. Cor cinza.

TOURO 21/4 a 20/5

O céu indica muito trabalho e compromissos. Se está só, deve pintar clima por pessoa conhecida. Esteja ao lado do seu amor para o que der e vier. Cor ocre.

GÊMEOS 21/5 a 20/6

Mudanças inesperadas podem acontecer. Veja bem onde vai investir o seu dinheiro. A conquista será repleta de novidades. O romance vai pegar fogo! Cor azul-claro.

CÂNCER 21/6 a 21/7

Trabalhar em equipe vai exigir paciência. Não insista que as coisas sejam feitas do seu jeito. Família e vida amorosa vão disputar sua atenção. Cor verde.

LEÃO 22/7 a 22/8

O emprego pode exigir mais dedicação. Cuidado com fofocas. A paquera anda em baixa. Na união, deixe para discutir questões delicadas outro dia. Cor preto.

VIRGEM 23/8 a 22/9

Os astros enviam ótimas vibrações para as suas finanças. Relacionamentos superficiais não vão te satisfazer. Na vida a dois, dê valor à união. Cor vinho.

LIBRA 23/9 a 22/10

Conflitos com parentes não estão descartados. Os astros aconselham a ouvir mais a razão do que a emoção. Assuntos do coração podem ficar de lado. Cor amarelo.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

A fofoca está no ar e você deve ter muito cuidado com mal-entendidos. Tenha cautela também com um romance proibido. Aposte no diálogo com o par. Cor prata.

SAGITÁRIO 22/11 a 21/12

Busque o apoio de amigos para cumprir suas metas. Fique longe de empréstimos. Se está só, pode preferir continuar assim. Fuja do ciúme no romance. Cor ocre.

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/1

O astral está tenso e você pode ter algumas decepções. Romance com alguém do trabalho vai exigir jogo de cintura. Na união, respeite as diferenças. Cor branco.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

Faça uma coisa de casa vez para não deixar tarefas inacabadas e se estressar. Bata papo com quem anda longe. No amor, evite remoer seus sentimentos. Cor dourado.

PEIXES 20/2 a 20/3

Pode se decepcionar com alguns amigos. Por outro lado, deve sentir atração por alguém da turma. Romance verdadeiro ficará ainda mais sólido. Cor verde-escuro.

