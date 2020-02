Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (15/02) para o seu signo

ÁRIES

Os astros anunciam que hoje o dia está perfeito para trabalhar, arrumar emprego e para ganhar dinheiro, ainda mais se for com vendas comissionadas e negócios de ocasião. Mas também alertam que está na hora de ir ao médico ou ao dentista, fazer tratamentos e melhorar a sua qualidade de vida. No setor financeiro, você pode receber ajuda e momentaneamente resolver seus problemas. No amor, clima de felicidade no amor e bom entrosamento.

TOURO

Todo trabalho despendido vai surtir efeitos logo pela manhã e nada do que fez de bom será em vão. A boa semente dá bons frutos, mesmo que demore às vezes. O dia perde reorganização, principalmente em casa. Na vida profissional, aproveite o dia para pensar em algum curso rápido. Na saúde, cuide dos pulmões ou brônquios. As questões familiares devem melhorar pouco a pouco hoje. No amor, vai contar com o conforto do par. Vida íntima rica.

GÊMEOS

O sábado está ótimo para a espiritualidade: suas ideias estão claras e sua intuição na melhor forma, por isso, siga seus pressentimentos. No campo profissional, o dia não está favorável para pedir favores. Já para quem busca emprego, os astros prometem boas chances: exiba seu currículo. Nas finanças, a grana pode ficar um pouco apertada, mas é só o momento. Na saúde, cuide dos rins. Encontros ou visitas inesperadas em casa. No amor, pode receber palavras de estímulo e amizade de seu parceiro.

CÂNCER

Dedique mais atenção às pessoas da sua intimidade e respeite a opinião dos outros para que os outros ouçam a sua também. No setor financeiro, reorganize seus gastos e dinheiro não faltará. No trabalho, o sábado promete dificuldades passageiras. Para hoje os astros reservam ainda festas, diversão e passeios e o dia deve ser movimentado e feliz. No amor, conte com seu imenso poder de atração: aquela paquera pode finalmente aceitar o seu convite para sair. Quem já tem par, momentos intensos a dois.

LEÃO

Leão, o sábado deve ser um dia produtivo para sua vida profissional. Grandes ideias podem modificar e atualizar o seu trabalho e trazer resultados bons para todos. Se estiver lidando com acertos feitos com pessoas públicas, tenha em mente que é uma tarefa trabalhosa e não desanime! Convém que receba bem os amigos e retribua as gentilezas. Nas finanças, seja prudente com seus gastos, pois precisará cobrir contas extras. Vida familiar vai exigir maior participação. Saúde regular. Amor em fase contemplativa.

VIRGEM

Os caminhos estarão abertos para que você coloque seus planos em prática: pode viajar ou mudar de cidade, de trabalho ou de emprego. Prestigio social em alta e sucesso entre os de fora ou de longe. Na vida profissional, o dia exige empreendedorismo e confiança. No campo financeiro, saiba guardar uma grana para emergências e nada lhe faltará. Na saúde, atenção às vias aéreas. No amor, tudo está se encaminhando bem, desde que haja vontade de falar e de ouvir. Sensualidade destacada.

LIBRA

Neste sábado os astros apontam para ligações com o passado, com lembranças que não podem ser apagadas. Tire o melhor proveito dos ensinamentos que a vida está lhe dando. Além disso, vai rolar uma maior reaproximação da família, dos parentes e das pessoas íntimas. Na vida financeira, tenha sensatez com a administração de seus recursos e surgirão oportunidades de ganhos em breve. No profissional, destaque pessoal. No amor, as coisas vão ficando bem mais claras e definidas.

ESCORPIÃO

Escorpião, os astros prometem um sábado de liderança, brilho e sucesso nas áreas profissional, financeira e pessoal. Hoje você deve colher o resultado de seu trabalho árduo e vencer uma fase de críticas e de exigências. Não faça o mesmo com os outros. A generosidade conforta o coração e te faz feliz. O amor está no ar, preste atenção nas paqueras. Os astros apontam para um momento de troca positiva com amigos, com conversas interessantes.

SAGITÁRIO

Os caminhos estão abertos e você pode ir em frente, sem receio e sem medo. Coloque seus planos em prática e confie nas decisões que tomar: você vai se dar muito bem quanto a isso. Na saúde, cuide da musculatura e faça caminhadas regulares. No amor, promessa de reencontro. Na paquera, sua simpatia e sexualidade estão em alta e isso atrairá a atenção do crush.

CAPRICÓRNIO

Siga sua intuição porque ela está afiadíssima hoje. Vale, inclusive, buscar entender o sonho que teve esta noite: ele pode conter uma mensagem divina para sair da dúvida e da insegurança e até para arriscar em jogos e loteria. Na vida profissional, o sábado é perfeito para finalizar pendências, superar ificuldades ou limitações. Na saúde, tome cuidado com quedas ou tombos. No amor, os astros alertam para que você ouça as promessas com um pé atrás.

AQUÁRIO

Tire o sábado para organizar sua pauta de trabalho e também as suas finanças. Não é hora de gastar, e, sim, de investir e de multiplicar seus bens e sua renda. Hoje, inclusive, você poderá ganhar um dinheiro extra. Atente-se para não assumir mais compromissos ou obrigações que é capaz de dar conta. Focalize na organização da casa e, se tiver animais domésticos, é um bom momento de levá-los ao veterinário. Saúde boa. No amor, conte com a colaboração da pessoa amada em qualquer situação.

PEIXES

Peixes, hoje o dia está muito bom para ficar sozinho, se isolar e se acomodar. O dia é positivo ainda para meditação ou alguma prática espiritual. Esse isolamento vai refazer suas energias e suas forças, para dias muito mais felizes que virão, a partir do aniversário. Já o trabalho exigirá de você atenção com minuciosidades e detalhes. Saúde regular. Para melhorar seus conhecimentos, invista em algum curso rápido ou técnico. Novidades em breve no amor.

Horóscopo (Via João Bidu)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também