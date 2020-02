Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (14/02) para o seu signo

ÁRIES

Áries, nesta sexta o trabalho pode lhe trazer muita fadiga. Não se arrisque em negócio especulativo e nem se deixe vencer por pessoas que falam demais e prometem muito. Aliás, os astros recomendam cuidado com gente que tem sinceridade e lembram que nem todos serão honestos como parecem. Nas finanças e questões materiais, guarde seus pertences e seu dinheiro e não se deixe explorar pelos outros. No setor amoroso é preciso cuidar melhor de quem ama: prevenir é melhor do que remediar.

TOURO

Sextou e você terá que trabalhar e lutar muito para vencer dificuldades e desafios no setor familiar, da casa e de assuntos imobiliários. Porém, as tensões emocionais são as que mais lhe farão sofrer. Por isso, lembre-se da lei do retorno e não faça aos outros o que não quer que lhe façam. O trabalho exigirá maior versatilidade e jogo de cintura. Na saúde, observe mais sua coluna. No amor, saiba aguardar e esperar a poeira baixar após alguns desgastes.

GÊMEOS

Profissionalmente, esta sexta pede para não deixar nenhum compromisso para depois. Você terá mais força e mais coragem para enfrentar os adversários à tarde, mas em vez de brigar procure dialogar, fazer acordos e assinar documentos que garantam os procedimentos futuros. Nas finanças, programe seus gastos com cuidado. Saúde em alta. No amor, os astros avisam que alguém que tem muito afeto por você deve se aproximar, portanto, mantenha-se receptivo (a).

CÂNCER

Sextou e uma coisa muito boa pode acontecer hoje no setor financeiro: pode ser a conclusão de um negócio ou acordo que vem se arrastando por muito tempo. Além disso, pode ocorrer também a viagem ou a mudança tão sonhada. Para esta sexta os astros prometem ainda reencontro com quem não via há tempo. No campo familiar, algumas discussões podem marcar o ambiente. No amor, reforce os laços existentes, aposte no diálogo e invista na sensualidade.

LEÃO

Você também precisa dar atenção à própria saúde e continuar o tratamento médico ou dentário que vem fazendo. E se você ainda não foi ao médico, é hora de ir e de levar suas necessidades relacionadas à saúde a sério. Na vida profissional os caminhos estão se abrindo e o dia deve oferecer oportunidades de crescimento. Não deixe suas responsabilidades em mãos de terceiros. Já a vida financeira deve enfrentar alguns desafios. No campo familiar, a saúde de alguém pode exigir mais cuidado e atenção de sua parte. No amor, o astral é de saudosismo.

VIRGEM

Alguém vai facilitar o seu trabalho, inclusive as tarefas mais difíceis. Nas finanças, pague o que deve no tempo certo e ajustado para não colocar em risco seu crédito. Os astros adiantam que na próxima semana vai haver uma entrada de dinheiro súbita, mesmo que pequena. O dia pede para fazer uma avaliação de suas decisões. Na família podem rolar algumas preocupações passageiras. No amor, reencontro programado ou não, com boas surpresas. Sexualidade latente.

LIBRA

A Lua transitando em seu signo pede um cuidado especial com acordos, assinatura de contratos e de documentos: faça o que for preciso com calma, leia tudo o que vai assinar e dê atenção aos mínimos detalhes. Além disso, defenda seus interesses e seus direitos. Nas finanças, procure se organizar com relação ao dinheiro. No trabalho, o melhor é não comentar sobre decisões profissionais com terceiros. Na saúde, cuide da vista. No amor, domine a sua insegurança: a incerteza vai passar.

ESCORPIÃO

Seja mais maleável com os mais velhos e com as crianças e não fique criando problemas por qualquer motivo. O astral continua favorável para tratar de emprego e negócios sérios e de grande monta. Na vida financeira e profissional, não se atropele e resolva um assunto por vez, não há como ter controle de tudo. Aproveite seu tempo livre. Os astros mandam um recado especial para o período da tarde: cuide da saúde, que vai ficar mais vulnerável. No amor, o astral está incerto, procure se resguardar.

SAGITÁRIO

Tenha calma e paciência e deixe que as horas possam levar as energias negativas e trazer as boas para substituí-las. Não se precipite em qualquer decisão, pondere e trabalhe a sua teimosia. Na parte da tarde tudo vai fluir com mais facilidade e importantes resoluções serão tomadas. Destine parte de seus recursos a melhorias em casa. Procure descontrair no final do dia e não leve tudo tão a sério. No setor amoroso, tudo continua bem.

CAPRICÓRNIO

Seus projetos e seu trabalho estão caminhando muito bem. Há a possibilidade de viajar. Mas o clima na família não está propício, faça tudo com calma e ponderação. O dia reflete algumas resistências emocionais, deste modo não é bom se apoiar em terceiros. Defina suas estratégias e procure se organizar quanto à hora de comer e dormir. O amor exalta suas qualidades, mas a desconfiança pode atrapalhar um pouco.

AQUÁRIO

No trabalho, falar de menos é melhor que falar demais e se complicar ou se comprometer com superiores e patrões. Saiba ouvir e observar com calma tudo o que acontece. Além disso, no trabalho, seja menos intolerante ou radical e saiba cativar os superiores. No campo familiar, clima de boa relação em casa, apesar da possibilidade de manter uma questão familiar em suspenso. No amor, pense melhor antes de qualquer decisão.

PEIXES

Seus interesses financeiros e de trabalho estão em transformação: ou as coisas acontecem agora ou vão demorar algum tempo. Por isso, hoje você terá que tomar decisões importantes. Lute por aquilo que for justo, pelo que você tem direito e insista. Muitas mudanças vão ocorrer na sua vida. Na saúde, astral de instabilidade: faça exercícios regulares e evite o sedentarismo. Em casa, poderá receber visitas inesperadas. No amor, reflita sobre a sua relação e, se está só, deixe o novo chegar.

Horóscopo (Via João Bidu)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também