Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (13/02) para o seu signo

ÁRIES

Áries, nesta quinta-feira os astros prometem uma vida social e profissional intensa, que colocarão você em contato com muitas pessoas, de diferentes meios. Festas, diversão, passeios e entretenimento em vista. Aproveite o clima na companhia da pessoa amada, mas saiba que pode haver ciúme. Tanta agitação vai resultar na tendência de gastar mais dinheiro. Além disso, não se deixe levar pelo clima e mantenha mais discrição sobre suas decisões e não se precipite em suas ações. Olhe com mais carinho para seus familiares. Boa saúde.

TOURO

O trabalho te exigirá maior poder de adaptação e conhecimento. O dia favorece a assinar documentos e fazer acordos por escrito e o diálogo será a melhor forma de conseguir chegar a um senso. Nas finanças, você vai enfrentar desafios para colocar as contas em dia, portanto, segure os seus gastos. Na paquera, seu magnetismo está acentuado. No amor, cuidado com a ansiedade, brigas e discussões que não valem a pena. O melhor é manter a abertura para o diálogo.

GÊMEOS

No trabalho, os astros prometem crescimento que gera satisfação. Na vida financeira, os astros pedem que você calcule os riscos. Na saúde, atenção aos pulmões. Continue contando com os amigos e as pessoas da intimidade, até nas situações mais delicadas, inclusive em família. Os mais velhos necessitam da sua atenção redobrada e podem exigir isso de uma forma até grosseira. No amor, saiba perdoar as falhas da pessoa amada.

CÂNCER

Câncer, sua emotividade e melindre acentuados podem te levar a chorar por qualquer motivo, de alegria ou de tristeza, mas é preciso evitar criar brigas e polêmicas sem necessidade. Converse para se entender com as pessoas de uma forma pacífica. No trabalho, procure terminar tudo que iniciar. Nas finanças, seja prudente ao fazer qualquer gasto maior no momento. Na saúde, atenção aos olhos. No amor, confie mais no seu taco e deixe tudo fluir.

LEÃO

Leão, nesta quinta, os astros recomendam abrir o olho porque um adversário ou concorrente vai tentar armar alguma coisa contra seus interesses profissionais: proteja-se! A concorrência financeira também nem sempre será honesta. Portanto, não espere muito dos outros, mas dê o melhor de si. Com muito trabalho e otimismo você vai conseguir encarar esse desafio e sair dessa. Na saúde, boa hora de consultar um dentista. No amor, momento em que o carinho prevalecerá e promessa de experiências sexuais intensas.

VIRGEM

Hoje algumas coisas que pareciam impossíveis devem acontecer naturalmente. Os astros giram, as situações se modificam e neste momento a natureza está sendo generosa e boa com você. Nas finanças, seus interesses estão caminhando para melhora. Promessa de paz no lar. No ambiente de trabalho, tenha ousadia para conquistar mais seu espaço e direitos. No amor, você está a caminho da realização e a promessa dos astros é de muita intimidade. Sexualidade em alta.

LIBRA

Libra, hoje o trabalho exigirá concentração e empenho além do normal. Porém, o dia será bem-sucedido para acordos, para dialogar e ter entendimento com pessoas de todo tipo. Contatos com autoridades e pessoas de poder podem ser produtivos. Nas finanças, oportunidades de fazer uma grana devem surgir, mas cuidado com as reservas. Saúde em alta. A vida social intensa e o setor amoroso agitado exigem equilíbrio e senso.

ESCORPIÃO

Olhe para a frente e não fique se lamentando ou reclamando de alguma coisa. As lamentações criam uma aura negativa ao seu redor e afugentam as pessoas da sua companhia. Aproveite o que tem em mãos e agradeça a Deus por isso. Isso vale também para o amor. Além disso, o dia será agitado e com muitos afazeres: procure terminar o que começar. No lar, aproximação com irmãos ou pais. No amor, expectativas relacionadas a encontros.

SAGITÁRIO

Esta quinta é um dia de grandes decisões. Por isso mesmo elas devem ser analisadas e pensadas devagar, nos mínimos detalhes e em todas as suas faces. Faça seus planos, analise e medite. Mas atenção: não misture assuntos de ordem financeira com relacionamento: isso poderá lhe trazer prejuízos. Na saúde, beba mais água. No amor, acredite nos sentimentos de seu par. Para quem está só, dê oportunidade ao romance.

CAPRICÓRNIO

Hoje o astral não está apropriado para pedir favores e entrar em contato com repartições públicas, mas favorece os estudos. Procure investir em pesquisas, no trabalho árduo e na dedicação total aos seus ideais e projetos. Os resultados podem demorar, mas virão com certeza e o trabalho trará frutos e recompensas. Os astros recomendam que tenha atenção com sua organização pessoal e cuidado para não perder objetos ou documentos ao longo do dia. No amor, promessa de relacionamento amigo e dedicado a caminho.

AQUÁRIO

Os astros ditam um dia feliz: fique otimista e confiante. Você tem poder de decisão e as atitudes que tomar vão defender seus interesses de uma forma justa. O trabalho precisa de concentração e ordem para evoluir. Na vida profissional podem surgir ainda convites para ingressar em algum projeto interessante, aproveite! Nas finanças, seja prudente com os gastos. Saúde boa. No amor, o planeta Vênus traz atração e paixão para sua vida, mas também acentua o ciúme nas relações.

PEIXES

As divergências, ao seu redor ou com você, podem fazer parte do seu trabalho, bem como da sua vida amorosa e conjugal. Em tudo, pare, pense, respire e analise tudo a fundo. Tenha paciência que tudo “entrará nos eixos”. Não force a barra em nenhuma situação. Deixe as coisas fluírem naturalmente, sem medo, e terá a recompensa que merece. No amor, quem tem par, esgote todos os recursos para se entender com a pessoa amada. Quem está só, promessa de encontro feliz e caloroso.

Horóscopo (Via João Bidu)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também