Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (12/02) para o seu signo

ÁRIES

No trabalho, se concentre no essencial e você poderá aprender coisas novas. Nas finanças, não se preocupe demasiadamente se a grana apertar, pois haverá abertura para ganhos em breve. Em casa, pode sentir um pouco de dificuldades de diálogo. Saúde em alta. No amor, promessa de momento muito especial com seu parceiro, que deve refletir em no próximo final de semana, que será bastante emocionante e agradável. Para os solteiros, novos compromissos podem surgir.

TOURO

Nesta quarta-feira, os astros indicam muito trabalho e algumas dificuldades para bem desenvolver o que espera. Será preciso dar o melhor de si para conseguir parte do que pretende. Uma viagem pode ser adiada por motivo de força maior. Cuide de sua saúde fazendo mais caminhadas. Em família, o diálogo será fundamental. No amor, promessa de reencontro feliz e entendimento com a pessoa amada: o momento é de entrosamento. Na conquista, aposte na sua sensualidade.

GÊMEOS

Gêmeos, hoje a vida profissional exigirá concentração maior nas tarefas. Você se envolverá em muitas discussões em grupo e conversas muito interessantes com amigos ou colegas de trabalho. Nas finanças, cuidado com dinheiro emprestado ou com a participação em alguma combinação colocando dinheiro. Os astros anunciam que novas amizades estão a caminho. Saúde regular. No amor, para que está só, promessa de romances breves e um pouco conturbados. A tranquilidade deve retornar em alguns dias.

CÂNCER

No trabalho, juntar forças com os colegas será a melhor pedida e você pode obter bons resultados. Compartilhe o que sabe, preste atenção em tudo o que os colegas podem ensinar e aproxime-se de pessoas que têm os mesmos objetivos. Aproveite para entrar em contato com pessoas queridas que moram longe. No amor, quem está só vai buscar alguém que também deseje um relacionamento mais sério. Quem já tem par, os astros avisam que tudo corre bem na vida amorosa.

LEÃO

No trabalho, você deve aprender a desempenhar um papel de liderança com o qual não se sente nada confortável. Você que lute e se supere. Ciúmes No campo familiar e na área afetiva podem rolar: o momento exigirá maior compreensão e tolerância de sua parte. Nesta quarta os astros pedem atenção pois pode rolar perda de objetos pessoais, como celular, chaves ou carteira. Na saúde, preste atenção nos joelhos ou tornozelos.

VIRGEM

Virgem, o dia pede sensatez nas ações: tenha atenção com assuntos relacionados ao trabalho, às suas obrigações e responsabilidades. Mas não se esqueça de cuidar da própria aparência para não chamar a atenção de forma negativa. Nas finanças, é um bom momento para decidir em que é melhor investir. Visita ou telefonema de uma pessoa querida de surpresa marcará o dia. Prudência na saúde. No amor, seja mais otimista e confiante.

LIBRA

Aproveite o período da manhã para conduzir seu trabalho e tudo o mais que for importante, pois à tarde podem haver embaraços, especialmente ligados à dificuldade para se locomover e também para tratar de questões familiares. Os astros avisam que a vida financeira também está um pouco atribulada hoje, mas com condições de se equilibrar progressivamente. Na saúde, atente-se principalmente à área digestória. O conselho do céu para você é: não confie muito nos outros e nem faça confidência. No amor, guarde seus segredos.

ESCORPIÃO

Escorpião, os astros pedem que você redobre a calma e a paciência nesta quarta-feira. Sua emotividade está à flor da pele e deve sentir nervosismo e ansiedade por alguma coisa que precisa fazer mas que ainda não conseguiu. Você pode precisar dividir tarefas com outra pessoa ou assumir uma função que não é sua. Nas finanças, segure o seu dinheiro, não faça novas dívidas e pague as contas antigas em primeiro lugar. Na saúde, cuidado com infecções. Na área sentimental, você também está em dúvida, por isso evite tomar decisões precipitadas.

SAGITÁRIO

O dia está muito bom para tratar de assuntos de educação, pedir emprego e procurar se colocar na liderança no campo profissional. Acredite mais no fator sorte e aposte em loteria e jogos. As estrelas apontam para um clima mais ameno no ambiente familiar. Saúde regular. Na área sentimental, não deixe que o ciúme estrague o relacionamento ou seus interesses afetivos. Sexualidade em destaque.

CAPRICÓRNIO

Capricórnio, as estrelas avisam que hoje o trabalho poderá te entendiar um pouco, mas não deixe de cumprir com o combinado. Nas finanças, o dinheiro vai vir e é preciso distribuir melhor o seu orçamento. Se pretende programar alguma viagem, Mercúrio está te dando uma força, aproveite o momento. Na saúde, atenção à pele e ao cabelo. Hoje ainda podem rolar alguns desencontros no amor por conta de fofocas e mal entendidos: previna-se. Mas, ao final do dia, tudo acabará muito bem.

AQUÁRIO

Você saiu de um grande sufoco e venceu as pressões e exigências dos outros. Agora, tome as rédeas da situação e se organize antes de assumir novas responsabilidades ou de colocar as coisas em definitivo. Na vida profissional, os astros estão favorecendo a expansão: aproveite as condições para crescer focando no futuro. Ambiente familiar feliz. No amor, o diálogo é a chave do entendimento com a pessoa amada, mas é preciso deixar o ciúme de lado.

PEIXES

Peixes, nesta quarta grandes ideias podem lhe ocorrer. Sugestões e interferência de amigos e colegas virão na hora certa e ser de grande utilidade. No trabalho, saiba apreciar o que é bom, ao lado de entes queridos e de colaboradores. Aproveite o dia para dar alguma pausa, fazer um relaxamento e cuidar do seu bem-estar espiritual. Na saúde, atenção aos tornozelos. No amor, nada de agressividade e evite discussões acaloradas.

