Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (10/02) para o seu signo

ÁRIES

Nesta segunda-feira pode ter contato com pessoas que há muito tempo não conversa. Mas os astros recomendam que você não se apegue ao passado e as más lembranças: olhe para frente e vá à luta. Aproveite o dia com trabalho, dinâmica e ousadia para mover esse marasmo. Faça planos mais dinâmicos e com mais chances de realização. Na área financeira e profissional, maiores chances de crescimento. Para quem tem compromisso, acredite no amor do outro. Para quem não tem, os astros avisam que aquele amor do passado pode retornar.

TOURO

Touro, a segunda-feira promete autoestima e otimismo. Aproveite o dia para festas, celebrações, para fazer passeios e de desfrutar o lado ameno da vida, na companhia de pessoas charmosas e interessantes. Tenha em mente que sua aparência pessoal pode contar muito no dia de hoje, por isso, invista um tempo em você, mas não gaste demais. Os astros recomendam que você continue acreditando na sorte e na felicidade que estão por vir. Na família e na saúde, porém, as previsões não são das melhores. Na família, pode ter algumas dificuldades. Já na saúde, é importante tomar cuidado com resfriados. No amor, promessa de encontros arrebatadores.

GÊMEOS

Você pode receber propostas ou convites para festas hoje. Além disso, o dia traz oportunidade para contato com crianças ou alegrias com animais domésticos. No trabalho, contratempos que podem gerar irritação. Além disso, tenha atenção ao lidar com papéis e assinatura de documentos. Na família, hora de deixar para trás as mágoas. Na saúde, podem rolar gastos inesperados. No amor, promessa de mais diálogo e abertura entre você e o par, levando ao entendimento. Mas se afaste ao máximo de interferências e fofocas dos outros.

CÂNCER

Simplifique o seu dia se organizando melhor. No trabalho, as condições tendem a melhorar, com oportunidade de um dinheiro extra ou bonificação. Os astros avisam ainda que a vida financeira se estabilizará aos poucos. Na saúde, atenção especial aos pés, que podem sofrer com problemas causados por fungos. O ambiente familiar está mais calmo hoje. No amor, se está aberta da paqueras, pode experimentar um clima superfavorável. Para quem está namorando ou casado, fortalecimento dos laços.

LEÃO

Muita energia e alto-astral marcam a segunda dos leoninos e leoninas. Os astros prometem facilidade na realização de projetos, maior poder de conquista pessoal e fluidez na vida profissional, podendo, inclusive, receber elogios e reconhecimento. No setor financeiro o céu anuncia um dia de sorte e pode ser que você receba um dinheiro que há muito tempo aguarda. Na saúde, tenha atenção com as vitaminas e alimente-se melhor. No amor, a recomendação é que não desperdice energia com romances que não engrenam e deixe que alguém novo se aproxime.

VIRGEM

A Lua ingressa em seu signo hoje exigindo mais cuidado com o aparelho digestório. No plano pessoal, alguns contratempos podem fazer você postergar as decisões que precisa tomar. Nas finaças, os astros aconselham a gastar só o necessário e não tentar dar “um passo maior do que a perna”. Um(a) amigo(a) te procurará para aconselhamento. Não entre na provocação de terceiros, não se estresse. No amor, a sua rebeldia afastará quem você ama, tenha calma e vise a paz nas relações.

LIBRA

Tenha mais atenção e observe melhor as coisas que acontecem ao seu redor. Não confie demasiado nas aparências e principalmente nas pessoas que prometem muito ou que falam demais com a intenção de confundir você. A segunda-feira inicia com a promessa de contato com pessoas distantes que lhe trarão boas notícias. Nas finanças, tenha sensatez com seus gastos e menos caprichoso (a). Saúde estável. No amor, os conflitos continuam: tenha calma e espere.

ESCORPIÃO

Escorpião, a segunda-feira pede atenção: seus caminhos estão fechados para viajar, para mudar de casa ou de cidade, para se reencontrar com pessoas queridas e para reviver bons momentos do passado, ao lado da pessoa amada. Além disso, o aumento dos bens e de seu patrimônio será trabalhoso. Por isso, para hoje, o ideal é focar nas atividades práticas e não perder tempo com situações fora de seu alcance. Além disso, não seja tão exigente com os demais a ponto de gerar antipatias. No lar, promessa de entendimento.

SAGITÁRIO

Sagitário, os caminhos estão abertos para você nesta segunda-feira e muita coisa lhe será facilitada. Você deve ser beneficiado(a) por pessoas originais, criativas e espiritualmente evoluídas. No trabalho, os astros conferem autoestima e capacidade de tomar a frente nas tarefas com sucesso. Nas finanças, grana não vai faltar, mas nada de desperdícios! É hora de cuidar da saúde e fazer tratamento médico para se libertar de dores e do estresse. No amor, confie na dedicação e na boa vontade do seu par.

CAPRICÓRNIO

Olhe para a frente e se disponha ao trabalho de uma forma desprendida e mais objetiva. Há possibilidade de ganhar dinheiro vindo de vendas de um modo geral, comissões e prêmios de produção. Na família, pode sentir preocupação com relação à saúde de pessoas mais velhas. No campo da saúde, procure fazer alongamentos. No amor, valorize o que é seu e procure se abrir um pouco mais com a pessoa amada.

AQUÁRIO

Aquário, pode ser que nesta segunda-feira você tenha que levar trabalho para fazer em casa. Em família, o clima é de tensão familiar. Mas tem notícias boas também: o dia lhe reserva uma surpresa agradável relacionada à visita ou a comunicação de um parente ou amigo que lhe tem grande estima e respeito. Leve isso em conta e ouça o que estão lhe dizendo. Pode ser que hoje sinta vontade de desenvolver algum projeto e mudar o rumo da sua vida. No amor, paixões antigas podem dar as caras, mas tenha cuidado com a tentação de “se jogar de cabeça”.

PEIXES

Peixes, nada deve ser deixado por esclarecer. A hora é agora. Troque ideias e informações com o sócio ou parceiro, seja nos negócios ou no universo amoroso e resolvam questões e interesse comuns. A semana inicia com abertura no campo de trabalho e criatividade em alta, aproveite para demonstrar todo o seu talento. As finanças apresentam oportunidade de ganhar dinheiro extra e apontam para o reequilíbrio financeiro. Cuide da própria saúde. No amor, promessa de festas e passeios ao lado de seu par.

Horóscopo (Via João Bidu)

