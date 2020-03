Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (09/03) para o seu signo

ÁRIES

Você vai começar a semana cheia de energia e determinação para encarar o trabalho, ainda mais se tiver uma meta ambiciosa. Os astros indicam uma fase de boas oportunidades: pode até pintar uma promoção. Corra atrás, só não faça nada que possa prejudicar a sua saúde, ok? No amor, há chance de se apaixonar por alguém do trabalho. Na união, apoie seu bem e lutem juntos pelo que querem.

TOURO

Seu entusiasmo será contagiante e fará tudo parecer mais fácil, até mesmo as tarefas mais chatas e difíceis. Você vai esbanjar criatividade, por isso, anote suas ideias, especialmente aquelas que possam mudar o seu futuro. Você pode iniciar um curso muito promissor. No amor, explore seu charme e simpatia para conquistar quem deseja ou deixar seu bem ainda mais apaixonado.

GÊMEOS

O céu envia boas energias para quem planeja mudar de casa ou iniciar uma reforma. No trabalho, os astrps também prometem mudanças positivas: você pode retomar uma antiga função ou conquistar mais estabilidade no emprego. Mostre ambição e deixe claro que quer crescer. No amor, seu charme vai atrair como ímã e a família pode dar uma força na conquista. Na união, paixão e desejos vão ferver entre quatro paredes.

CÂNCER

No trabalho, unir-se aos colegas e somar forças por um objetivo em comum pode garantir ótimos resultados para você: estimule a cooperação, a troca de ideias e lidere a equipe com atitudes firmes e palavras de incentivo. Contato com alguém de longe trará alegria. Na paquera, puxe papo na paquera. Pode pintar um pedido na namoro ou casamento. Vários astros abençoam o romance: fase quente e apaixonada.

LEÃO

Na vida profissional, sua iniciativa e determinação no trabalho podem render um aumento ou você pode arranjar um serviço extra para aumentar seus ganhos. Se depender dos astros, vai contar com muita sorte e disposição em tudo que fizer. Nas finanças, boa fase para organizar suas contas e guardar umas economias. Na paquera, forte atração por colega ou pessoa conhecida. No romance, mostre o quanto valoriza seu amor. Sexo quente!

VIRGEM

Você vai dar exemplo de disciplina e organização no trabalho e pode motivar os colegas com seu entusiasmo. Agir em equipe será uma ótima opção, sobretudo à tarde. Ainda no campo profissional, há chance de iniciar uma sociedade vantajosa com alguém de confiança. No amor, quem está livre pode se surpreender com uma nova paixão. Vá em frente, pois o romance promete! A dois, a fase é de muito carinho e sedução. Ouse mais no sexo.

LIBRA

A Lua recomenda cautela e discrição. No trabalho, tente fugir de agitação, procure se isolar num canto tranquilo para cumprir suas tarefas melhor e mais rápido. Conte com a sua experiência para vencer os desafios e se destacar no emprego. No amor, talvez queira dar um tempo só para se recuperar de uma decepção ou pode manter um romance em segredo. Clima quente entre quatro paredes.

ESCORPIÃO

Você vai contar com bom incentivo do céu para investir em seus projetos e ideais para o futuro. Busque aliados para transformar sonhos em realidade: trabalhar em equipe e trocar ideias com os colegas será uma ótima opção. Muita sintonia com amigos e muita facilidade para fazer novas amizades. Numa dessas, pode até pintar uma nova paixão. O romance pede companheirismo e diálogo.

SAGITÁRIO

Você vai iniciar a semana cheia de disposição para investir na sua carreira. Pode ter boas oportunidades de conseguir uma promoção e aumentar seus ganhos, por isso, explore seus talentos, mostre iniciativa e determinação. A família vai apoiar seus planos. Na paquera, você vai caprichar no visual e vai investir pesado na conquista. Você e seu amor podem realizar algo muito desejado.

CAPRICÓRNIO

Você vai se entusiasmar com a ideia de iniciar um curso e investir na sua carreira. Vigie as oportunidades, troque experiências com pessoas bem-sucedidas e tome atitudes que possam contribuir com o seu crescimento profissional. Na paquera, você está confiante e vai querer conhecer gente nova. Puxe papo para descobrir afinidades. O romance pede novos estímulos: saia da rotina.

AQUÁRIO

Você vai querer mais estabilidade no trabalho e terá sensibilidade extra para identificar boas oportunidades. Confie nos seus instintos para transformar um desafio em caminho de sucesso. Nas finanças, pode pintar uma grana inesperada: use-a com sabedoria. No amor, a Lua acentua sua sensualidade e indica que pode pintar uma paixão arrebatadora. Na vida a dois, a intimidade vai pegar fogo: realize suas fantasias.

PEIXES

Os astros vão estimular as parcerias e o trabalho em equipe. Incentive a cooperação no trabalho e una-se aos colegas por uma meta em comum. Você terá facilidade para liderar e pode dar as ordens na realização de um projeto. Uma amizade gostosa pode se transformar em paixão: vá com tudo, pois o céu está a favor. Fase vibrante também para a vida a dois: valorize o companheirismo.

Horóscopo (Via João Bidu)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também