Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (08/03) para o seu signo

ÁRIES

O domingo vai começar preguiçoso, ideal para dormir até mais tarde, ficar em casa ou se isolar num cantinho só seu. À tarde, vai sentir uma vontade maior de investir em você, cuidar da sua saúde e da sua qualidade de vida. Também pode pintar um serviço extra e lucrativo. Seu coração vai querer a segurança de uma relação séria. A dois, controle o ciúme e a rebeldia para não brigar.

TOURO

Os astros anunciam um dia de alegrias e conquistas para você. No trabalho, terá ideias inovadoras e contará com o apoio dos colegas para atingir suas metas. Fará amizades com facilidade e seu entusiasmo vai contagiar todos ao seu redor. Na paquera, seu charme será irresistível e você terá tantos fãs que pode até ficar difícil escolher. Fase carinhosa e romântica a dois: namore muito!

GÊMEOS

Você vai se sentir lindo (a) e poderoso (a). No trabalho, vai ser fácil se destacar e provar o seu valor. Confie na sua experiência e invista nas tarefas que sabe fazer melhor. Alguém pode dar uma força a seus projetos sem você saber. Em família, momentos de carinho e cumplicidade. No amor, namoro secreto pode trazer fortes emoções. Na vida a dois, reforce a confiança, a privacidade e o romantismo.

CÂNCER

Viagens continuam favorecidas. Reencontrar alguém que vive longe pode ser emocionante para você. Bom momento também para encontrar amigos e colocar o papo em dia. Você vai esbanjar carisma e terá muita facilidade para se entrosar com as pessoas – sinal de sucesso nas paqueras e nas conquistas. Pode até pintar romance com amigo. União repleta de cumplicidade e diálogo.

LEÃO

Sol e Netuno deixarão suas emoções mais intensas e você vai viver tudo com muita profundidade hoje. Bom momento para fortalecer os laços com as pessoas queridas e celebrar as coisas realmente importantes da vida. Descarte tudo que é superficial ou não tem mais serventia. No amor, você está exigente e só dará chance a quem fizer por merecer. União firme e forte. Desejos à flor da pele.

VIRGEM

Você vai querer passar o domingo em boa companhia e fará tudo que puder para se aproximar de amigos e parentes queridos. Viagem ou visita de alguém de outra cidade pode alegrar ainda mais o seu dia. Na paixão, o desejo de encontrar seu verdadeiro amor será maior: procure alguém que realmente combine com você. Se já achou, fortaleça a união e a confiança. Renda-se ao romantismo.

LIBRA

Bom dia para cuidar da saúde, da beleza e do visual. Aposte em coisas que possam melhorar sua qualidade de vida e ainda ajudem a levantar sua autoestima. Reserve um tempo para arrumar suas coisas e deixar seu cantinho mais organizado. Seu coração está carente e uma atração pode mexer fundo com seus sentimentos. Na união, seus desejos vão pegar fogo. Invista na sedução e surpreenda seu amor.

ESCORPIÃO

A ordem do dia é curtir a vida e se divertir. Você vai sentir uma disposição maior para sair, passear, praticar esportes ou simplesmente confraternizar com amigos e parentes mais próximos. Vale até organizar uma festinha ou um churrasco com a turma. Romance com amigo tem grande chance de progredir. Vênus promete momentos de muito romantismo e união com seu bem. Sair da rotina fará bem.

SAGITÁRIO

Um domingo em família fará muito bem ao seu astral: vai ser bom ganhar um pouco de colo e curtir a segurança do seu ninho. À tarde, pode se dedicar a um projeto ambicioso ou talvez queira fazer planos para os próximos dias. Cuidar da aparência também fará bem. Quem está livre vai investir na paquera com colega ou alguém próximo. Na vida a dois, bom momento para fazer planos e tomar decisões.

CAPRICÓRNIO

Você pode se divertir muito em uma viagem em grupo ou um passeio com os filhos. Outra opção é fazer contato com pessoas que moram longe para matar um pouquinho da saudade. Os assuntos do coração recebem ótimas vibrações. Seu poder de comunicação está em alta e você vai esbanjar charme e vai se soltar mais nas paqueras. No romance, a sintonia com seu bem será ainda maior. Divirtam-se muito juntos.

AQUÁRIO

Você pode realizar um antigo sonho de consumo hoje. Bom astral para mudar de casa ou iniciar uma reforma para deixar seu cantinho mais aconchegante. A sintonia com parentes será deliciosa, pode até se reconciliar com alguém. Na paquera, você vai buscar alguém que queira construir uma relação sólida e segura. Se já achou seu par, valorize a união e apimente a intimidade.

PEIXES

Curtir o dia ao lado das pessoas que mais ama é tudo que você vai querer hoje. Como o coração transbordando amor, você vai sentir um desejo enorme de demonstrar seu carinho e participar mais da vida das pessoas. Na paquera, você vai encantar quem quiser com seu charme, simpatia e carinho. Se você já conquistou seu amor, diga o que sente e capriche no romantismo.

Horóscopo (Via João Bidu)

