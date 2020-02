Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (07/02) para o seu signo

ÁRIES

Áries, hoje os astros fecham os caminhos para questões de família e recomendam que você seja tenha mais cuidado com as palavras. Elas têm mais poder do que muitos rituais. Da mesma forma que constroem, destroem também. Viagem ou aquisições estão na pauta. Nas finanças, possibilidades de ganhos materiais. O dia é positivo ainda para conversas agradáveis e para dedicar-se àquilo que ama. Mas cuidado, pois sua intensidade emocional pode lhe trazer arrependimentos. Durma mais cedo. No setor amoroso, clima de bom entendimento: aja de maneira carinhosa.

TOURO

Nas finanças, os astros indicam que você pode receber comissões, mas mantenha controle da situação financeira e procure pagar suas contas em dia. No trabalho, conclua os serviços e negócios iniciados. Para esta sexta, o céu favorece ainda comunicação com pessoa de longe e planejamento ou realização de viagem longa e recomenda que você seja prudente em comentar assuntos de ordem pessoal. Na saúde, lembre-se de pegar mais sol, com os devidos cuidados com a pele, é claro. No amor, a fase é de realização e felicidade, desfrute!

GÊMEOS

Aproveite a sexta para resolver pendências antigas. Lance mão de sua capacidade de analisar, interpretar e filosofar na busca de novos horizontes para você e também para os que o cercam. Estudos e pesquisas muito bem sucedidos vão produzir frutos compensadores do trabalho. Nas finanças, a fase é de recuperação material. Os astros alertam ainda para que você não seja imprudente de sair contando seus planos e projetos por aí. Já no amor, melhor tomar cuidado com conflitos.

CÂNCER

Com a Lua em seu signo, seus planos devem caminhar bem hoje e tudo deve ocorrer conforme espera. Se tem em andamento negócio envolvendo imóvel, reforma ou construção de casa, espere que as coisas sigam seu curso a pleno vapor. Na família, alguém de idade pode questionar suas atitudes. Aproveite para esclarecer todas as dúvidas com relação a isso. Nas finanças, alguns contratempos podem retardar seus planos. No amor, aposte na intimidade e na troca saudável. A sensualidade marcará seu dia.

LEÃO

Continue prestando atenção nos sonhos que tiver. Eles podem se constituir em avisos do astral, para lhe ajudar a lhe beneficiar e a sair de uma situação delicada. O amor de alguém é confiável, invista! Evite gastar desmedidamente e controle mais seus recursos. Boas oportunidades de pintar novas chances profissionais. Seja sensata e cuide mais de sua saúde. Paixões podem acontecer no fim do dia.

VIRGEM

Os astros sinalizam avanços na vida profissional e conquistas no plano financeiro, com chances de melhorias e ganhos. A saúde pode preocupar um pouco, mas nada sério é previsto, apenas tenha cuidado e regule sua alimentação. Em casa será preciso mais diálogo. Nesta sexta a vida social estará agitada e você deve se divertir muito. Se estiver só, pode pintar um clima de romance dentro do trabalho ou no círculo de amigos. Quem já tem par, o romance será fortalecido.

LIBRA

Hoje o dia pede que você se volte um pouco mais para a casa e para a família. Aproveite para conversar com as pessoas demoradamente, ainda mais se for com os mais velhos e mais carentes, que precisam ser ouvidos. Faça consertos e reformas em casa. Na vida profissional, invista em algum curso e atualize seus conhecimentos na área em que atua. No trabalho, os astros indicam um bom dia para a convivência com os superiores. Um amor muito amigo está próximo e te dará todo apoio. Seu magnetismo está em alta.

ESCORPIÃO

Sextou com promessas de um dia agitado para Escorpião. Os astros avisam que seu trabalho deve fluir bem, mas podem rolar alguns desgastes por causa de dinheiro e de pessoas que talvez não cumpram com o combinado. Caso esteja sem amor, não vai ficar por muito tempo só. É hora de dialogar com as pessoas, de colocar tudo em dia e em ordem e mostrar clareza nas suas intenções.

SAGITÁRIO

No trabalho, você poderá conquistar uma posição mais confortável há, inclusive, chance de promoção. Mas lembre-se de que seu progresso depende muito da sua dedicação e da sua pontualidade. Nas finanças, previna-se com seus gastos e não passe dos limites. Na saúde, os astros recomendam atenção às pernas. Em viagem ou longe de casa, você vai conhecer pessoas especiais. No amor, se está só, promessa de melhores momentos, com possibilidades de atrair alguém próximo de seu círculo social.

CAPRICÓRNIO

Nesta sexta, lembre-se de que o passado serve como informação e sabedoria de vida. Mas viver só dele é voltar atrás e, neste momento, nem pense em atrasar tudo e “dar murro em ponta de faca”. Olhe para frente e seja mais ousado, mesmo diante daqueles que querem impedir sua passagem. No trabalho, promessa de crescimento mais consistente com retorno de seus esforços. Na saúde, atenção aos tendões. No amor, vai receber dedicação de seu par: valorize o momento!

AQUÁRIO

Sextou com agitação! Hoje sua popularidade estará em alta e novas amizades podem surgir. Mas acalme-se, não se afobe e não faça juízo precipitado dos outros para que não o façam de você também. Os astros prometem ainda sorte com compra ou venda. No trabalho, decida-se quanto ao que e não perca muito tempo para assumir uma posição. Tudo ok com relação à saúde. No amor, faça da pessoa amada sua conselheira e parceira ideal.

PEIXES

Com muita luta e esforço – e às vezes até com alguma renúncia -, você vai conquistar espaço e as condições tendem a melhorar. Aposte no trabalho constante e redobre seus esforços para colher os resultados que espera. Nas finanças, tire o dia para repensar sobre como quer planejar seus gastos pois os astros anunciam chances de se endividar se não fizer isso. Boa sintonia com familiares. No amor, se está passando por um término ou rompimentos, há chances de a pessoa amada voltar e se redimir de tudo.

Horóscopo

