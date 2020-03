Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (02/03) para o seu signo

ÁRIES

Você terá muita facilidade para se comunicar. No trabalho, aproveite para apresentar uma boa ideia, expor suas opiniões ou até negociar melhorias com seus chefes. A fase é muito vantajosa para quem lida com vendas, telemarketing e propaganda. Na paquera, evite comentar suas conquistas e mantenha sua vida amorosa em segredo. A dois, esclareça dúvidas e mal-entendidos.

TOURO

O desejo de ganhar dinheiro e melhorar de vida será um bom incentivo para você mergulhar no trabalho e correr atrás do que quer. Vigie as oportunidades de incrementar seus ganhos, só não exagere na ambição. Na paquera, vai buscar alguém que te dê segurança. Na paquera, fique de olho em ciúme de amigo: isso pode indicar que o lance entre vocês é mais do que amizade. No amor, o romance pede mais companheirismo e menos cobranças, valeu?

GÊMEOS

A Lua incentivará você a usar toda versatilidade e boa lábia do seu signo para se dar bem, seja no emprego ou nos assuntos pessoais. Contagie os colegas com seu alto-astral, só tenha cuidado para não exagerar nas conversas e se distrair demais: seu chefe não vai gostar! No amor, você será exigente e não vai se contentar com migalhas. Se já tem seu par, converse mais e respeite as diferenças.

CÂNCER

Câncer, falar menos e ouvir mais será uma ótima opção para você hoje. Procure ficar mais quieta no seu canto, longe de fofocas e de agitação. Mantenha a discrição no trabalho e não confie demais em ninguém. Os astros revelam que você pode ter problemas ou preocupações no fim do dia. No amor, decepções recentes podem deixar seu coração fechado para balanço. A dois, vai querer confiança e sintonia de corpo e alma.

LEÃO

Ótimo dia para investir em seus sonhos e colocar em prática uma ideia inovadora que você guarda. Conte com os amigos ou busque aliados para atingir as suas metas. Mas não descarte decepções com alguém da turma no fim do dia: avalie quem realmente merece seu sua amizade. No amor, sua sensualidade está no auge e vai ser fácil atrair quem deseja. Use a criatividade para inovar na intimidade.

VIRGEM

Você vai iniciar a semana com disposição em dobro para correr atrás de suas metas e ambições. Vai querer mostrar todo seu potencial no emprego e lutará com unhas e dentes para alcançar o sucesso e reconhecimento que merece. Mas prepare-se para enfrentar algumas rivalidades à tarde. Nos assuntos do coração, quem está livre vai querer compromisso. E quem já tem par, a união vai exigir mais jogo de cintura: saiba a hora de ceder.

LIBRA

No trabalho, você pode se incomodar ao fazer tarefas muito repetitivas, por isso, experimente descobrir novas formas de fazer o serviço de sempre. Vale fazer cursos, treinamentos, trocar ideias com outros colegas e até se arriscar em uma nova função. No amor, se você está livre, experimente ir a lugares diferentes para conhecer gente nova. Na vida a dois, valorize as afinidades que tem com o par.

ESCORPIÃO

Sua semana vai começar cheia de mudanças e imprevistos. O desafio será controlar suas reações, especialmente quando as coisas não parecerem muito boas. Aceite as mudanças como oportunidades de evoluir. Só não brinque com dinheiro: fuja de investimentos arriscados. Aguarde fortes emoções na paquera. Você está tão atraente que pode ser difícil escolher o crush que quer apostar. Romance quente e intenso.

SAGITÁRIO

Você pode fazer uma parceria ou sociedade muito vantajosa nesta segunda. Unir-se a alguém de confiança vai facilitar seu trabalho e ajudará você a atingir mais rápido as suas metas. Mas se o negócio é em família, deixe os assuntos pessoais de fora, ok? Boa fase para iniciar um namoro ou aprofundar seu relacionamento com quem ama. Mas atenção: não deixe a família interferir demais em sua relação.

CAPRICÓRNIO

Ótimo pique para encarar o trabalho e cumprir as suas obrigações. Você vai mostrar muita disciplina e disposição. Deve até ter cuidado para não se sobrecarregar de tarefas e acabar prejudicando a saúde. Controle o estresse. À tarde, tenha cuidado com fofocas e mal-entendidos: esclareça as coisas com calma e diálogo. Na paquera, alguém conhecido terá mais chances com você. E se já tem uma relação estável, apoie a pessoa amada.

AQUÁRIO

A Lua traz sorte, entusiasmo e criatividade para você nesta segunda. Aposte na simpatia para se entender com colegas, chefes e clientes. Mas cuidado com as distrações: brinque, mas sem perder o foco das tarefas. Nas finanças, controle os gastos com supérfluos. Na paquera, seu charme será irresistível, mas você vai querer alguém para chamar de seu. No amor, não deixe o ciúme azedar o romance e trate o par com carinho.

PEIXES

Seu trabalho vai render mais se puder priorizar aquelas tarefas que você já domina e sabe que faz bem. É hora de explorar a sua experiência e talvez até retomar um antigo projeto que ficou guardado na gaveta. Pode se desentender com alguém da família no fim da tarde. No amor, rever um ex pode balançar seu coração. A dois, evite remoer mágoas e acontecimentos do passado: confie no seu taco!

Horóscopo (Via João Bidu)

