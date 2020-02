Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (02/02) para o seu signo

ÁRIES

Não se perca em memórias que não valem a pena. Olhe para frente se ligue mais ao seu trabalho e aos seus compromissos profissionais e financeiros. O conselho dos astros é equilibrar as coisas em casa, inclusive as despesas domésticas. No setor amoroso, alguém deve se mostrar mais companheiro e amigo, sem restrição. Enturme-se mais, seja mais sociável e evite brigar por bobagens.

TOURO

Os astros indicam que você deve contar com disposição para aproveitar o fim de semana. Além disso, é provável que hoje você tenha grandes ideias, pense grande e sonhe alto. Muitas coisas podem se tornar realidade, se você tiver a disposição de arriscar, de ousar e acreditar em si mesmo(a). Nas finanças, gaste apenas com o necessário. No campo profissional, o momento é oportuno para segurança. No amor, promessa de reencontro à noite.

GÊMEOS

Na vida profissional, os caminhos estão abertos para a realização de seus planos e projetos. Mas não comente sobre isso com terceiros, pois o sucesso depende do segredo. Invista mais em sua espiritual. No lazer, que tal fazer uma viagem longa, sair para passear e se divertir? Dinheiro e disposição para ser feliz não vão faltar. Na paquera, pode rolar clima com pessoa que diz muito ao seu coração.

CÂNCER

Se estiver passando por uma situação delicada, os astros recomendam procurar a companhia de um amigo para conversar, desabafar e pedir ajuda e apoio. Neste caso, alguém de Touro pode lhe ajudar muito. Nas finanças, distribua bem o orçamento para nada lhe faltar: não é hora de comprar coisas de grande valor e tenha atenção aos gastos. Ótimo dia para cuidar de sua saúde: procure atividades leves e evite alimentos pesados. Na vida familiar, lar aconhegante e bom para a convivência. Sexualidade em alta, invista em você!

LEÃO

Hoje, tente ceder em algumas coisas e evite exigir demais do próprio desempenho. A boa notícia é que será mais fácil lidar com dinheiro. Se depender das estrelas, pode surgir uma oportunidade para conquistar aumento ou promoção. Cuide do que possui, mas não exagere no apego aos bens materiais, ok? A paquera pode ficar de lado, já que outros assuntos devem concentrar sua atenção. Nada de novo no romance.

VIRGEM

É um bom dia para se organizar e jogar um bocado de coisas fora. No trabalho, pode surgir uma oportunidade passageira. Desconfie das promessas e elogios exagerados. Você pode se enganar ou ser enganado. Guarde seus planos e segredos e analise melhor as situações que lhe preocupam. Nas finanças, o dinheiro pode estar curto e o crédito também. No amor, você vai dominar a situação. A sensualidade está em alta, produza-se!

LIBRA

Sua popularidade e magnetismo estão em alta e novas amizades podem ser conquistadas por meio de sua simpatia e também de sua generosidade. Os astros revelam sua boa sorte para disputar vagas de emprego ou alguma oportunidade de trabalho na segunda. Chance de diversão e de ser feliz ao lado de quem ama. O momento exige atenção a sua vida espiritual. Reconsidere os erros de familiares e saiba perdoar.

ESCORPIÃO

A sorte está lhe acenando e sua intuição está muito boa: preste atenção ao seu sexto sentido. Vida profissional agitada, tenha cuidado para não se sobrecarregar com obrigações que não são suas e confie em sua capacitação. Pode viajar para fora da cidade. Na saúde, atenção à área genital. Em breve, coloque seus planos em prática. Amor muito feliz e bem sucedido.

SAGITÁRIO

O domingo promete grandes surpresas e algumas alegrias especiais e repentinas. Talvez diga respeito à pessoa amada e à sua vida amorosa. Hoje pode receber também convite para festas, passeios e diversões em grupo. Sorte no jogo. No setor financeiro, podem surgir pequenos contratempos por esquecimento de pagamentos. Para não se perder, registre tudo em uma agenda. Na saúde, cuide da vesícula biliar. No amor, você tem tudo para se sentir muito feliz e completo(a).

CAPRICÓRNIO

Dia especial e bom para se comunicar, seja mandando um e-mail, uma mensagem, um recado, um telefonema ou colocando as conversas em dia com os amigos, colegas e parentes da sua estima. Mas cuidado para não se envolver em fofoca e intriga. Ajudas ou contribuições recebidas podem ser bem-vindas. Saúde frágil. Aproveite o domingo para se organizar melhor para encarar a segunda feira, pois o trabalho te exigirá mais. No amor, deixar as coisas como estão será melhor.

AQUÁRIO

Não acredite nas aparências, mas leve a sério as promessas que lhe fizerem. Muitos serão leais e sinceros. Muito cuidado com os invejosos, os falsos e os inimigos ocultos. Defenda-se pelo seu espírito de fé e de oração. Foque nos interesses familiares, aprenda a compartilhar suas experiências. No campo financeiro, o dia pede modéstia e atenção. No amor, fale menos e aproveite mais. Sexualidade em destaque.

PEIXES

Dia favorável para festa, para diversão, para passeio e para gozar o lado ameno da vida na companhia da pessoa amada. Nas finanças, podem surgir rendimentos extras, prenunciando um ano de franco progresso. Saiba aproveitar essas oportunidades, mas tenha atenção com gastos inesperados. Vida familiar agradável, com maior aproximação dos entes queridos. Reserve uma parte do dia para planejar sua segunda-feira e comece a semana com o pé direito. No amor, apoio total da pessoa amada.

Horóscopo (Via João Bidu)

