Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (01/03) para o seu signo

ÁRIES

Os astros realçam a sua vaidade e você vai querer investir mais na própria aparência. Também é um bom dia para celebrar suas conquistas e cuidar das coisas que têm mais valor. Nas finanças, será mais fácil se planejar e se organizar. No amor, vai saber o que quer e só dará chance a quem fizer por merecer. Mas tome cuidado com fofocas e mentiras no fim do dia. A Lua briga com Mercúrio e zicar o astral. Melhore o diálogo com seu bem.

TOURO

A Lua em sintonia com Plutão indica um dia perfeito para viajar, visitar pessoas queridas e matar a saudade de quem mora longe. Os astros também incentivam a cultivar a sua espiritualidade, seja em cultos, igrejas ou só, no seu canto. Nas finanças, evite misturar amizade com dinheiro, pois pode sair no prejuízo. No amor, namoro com alguém de outra cidade recebe bons estímulos. Na união, os astros recomendam que respeitem a liberdade um do outro e melhorem o diálogo.

GÊMEOS

Você pode se sentir mais emotivo (a) e sensível neste domingo. Confie na sua intuição, especialmente na primeira metade do dia. Bom momento para pensar na vida, encarar seus medos e buscar soluções definitivas para os problemas. Só evite bater de frente com autoridades ou pessoas que falam demais. No amor, uma atração secreta pode ficar irresistível. No romance, realize suas fantasias e apimente o sexo.

CÂNCER

A Lua em sintonia com Plutão indica que curtir o domingo ao lado de pessoas queridas é tudo que você vai querer hoje. Planeje um almoço ou algo legal para reunir os amigos e parentes mais próximos. Pode ter aborrecimentos em viagem ou com alguém de outra cidade à tarde. Uma amizade especial pode evoluir para namoro e tem tudo para dar certo. A vida a dois pede mais companheirismo e cumplicidade: abra seu coração.

LEÃO

Leão, cuidar do corpo e da saúde pode ser muito prazeroso para você hoje. Seu signo é vaidoso, então, tudo que fizer para melhorar o visual fará bem ao seu astral. O clima pode ficar tenso com amigos à noite e não vai ser fácil se entenderem. Mesmo assim, no amor, uma atração por amigo ficará mais forte nesta noite, mas avalie os riscos antes de se envolver. A dois, bom dia para fazer planos e tomar decisões importantes.

VIRGEM

Se depender dos astros, seu dia será repleto de aventuras e diversão. Não perca uma boa oportunidade de viajar ou fazer um passeio diferente com pessoas queridas. Quem tem filhos vai se surpreender com a sintonia hoje. O céu indica boas surpresas na paquera, ainda mais se for a lugares diferentes e conhecer gente nova. A dois, não tente impor as suas vontades. Saiba dialogar e fazer acordos.

LIBRA

Bom dia para curtir a sua casa, mexer na decoração e deixar seu cantinho mais gostoso e confortável. Você também vai se entender melhor com os parentes e pode até se reconciliar com alguém mais turrão. Quem decidiu viajar pode ter alguns imprevistos na volta: não deixe para a última hora. Esbanjando charme, vai ser fácil atrair e envolver o crush, seja na paquera ou na vida a dois.

ESCORPIÃO

Você vai sentir uma vontade enorme de estar perto das pessoas queridas. Combine um almoço ou um programa legal com os mais chegados e faça contato com aqueles que estão mais distantes. O importante é colocar o papo em dia. Vários astros vão influenciar sua vida amorosa. Eles indicam bons papos na paquera e talvez um pedido de namoro. União estável vai esbanjar sintonia. Sexo quente!

SAGITÁRIO

Que tal aproveitar o domingo para organizar as suas coisas? Vai ser mais fácil se separar o que é mais importante daquilo que pode ficar no fundo do armário, por exemplo. Você também pode organizar as despesas e até fazer sobrar alguma graninha. A noite trará novidades para o seu coração. Quem está livre pode conhecer alguém e até iniciar um namoro. A dois, resolva tudo com uma boa conversa.

CAPRICÓRNIO

Se depender do incentivo lunar, seu dia será repleto de alegrias e diversão. Aceite convites para festas, passeios e competições esportivas. Se você tem filhos, saiam juntos para brincar. Vai ser bom se sentir criança novamente. No campo da saúde, a recomendação é que prefira uma alimentação mais leve à noite. Cuidado também com fofocas e mal-entendidos, especialmente no romance. Deixe um assunto delicado para outro momento.

AQUÁRIO

O convívio com a família será muito prazeroso para você. Vai querer passar mais tempo em casa, ao lado dos entes queridos. Aproveite a folga para curtir seu cantinho, ler, ouvir uma boa música e repor as energias. Convites para sair devem pintar à noite. Se você está livre, explore seu charme e invista na conquista. No namoro, melhore o diálogo, livre-se do ciúme e ofereça seu carinho.

PEIXES

A Lua desperta o desejo de conversar e interagir mais com as pessoas. Vai querer telefonar para os amigos, reunir os parentes e estreitar os laços até com a vizinhança. A Lua taurina troca ótimas energias com Saturno e você pode ouvir boas dicas e conselhos de amigos mais experientes. Você também vai se soltar mais nas paqueras e pode conhecer gente bem interessante. À noite, talvez prefira um programa caseiro. Mas evite discussões, ok?

